بهروز وجدانی، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره چالش‌های موجود در مسیر ثبت میراث‌های ناملموس، اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشرو در پیوستن به کنوانسیون یونسکو بوده است، با توجه به حجم بالای میراث‌های ناملموس در کشور، در سال‌های اخیر با محدودیت‌های نوعی در سقف ثبت پرونده‌ها مواجه بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به راهکار جدید ایران برای مقابله با این محدودیت‌ها افزود: ایران اکنون با اتخاذ رویکرد ثبت مشترک با کشورهای همجوار، تلاش می‌کند میراث‌های فرهنگی خود را در قالب پرونده‌های چندملیتی به یونسکو ارائه دهد. این رویکرد، فرصتی است تا از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و میراث‌های ارزشمندی همچون «تیرگان/وارداوار»، «نمدمالی سنتی» و «سنت گهواره‌سازی و لالایی‌خوانی برای نوزاد» را که در ماه آذرماه در دستور کار قرار دارند، به ثبت‌جهانی برساند.

وجدانی در تحلیل ماهیت میراث ناملموس و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی تاکید کرد: میراث‌فرهنگی ناملموس، برخلاف میراث مادی، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها پیروی نمی‌کند. این میراث‌ها ماهیتی سیال و زنده دارند و ریشه در فرهنگ‌های مشترک جوامع دارند. بنابراین، ثبت یک میراث به صورت مشترک، نشان‌دهنده این است که آن موضوع فرهنگی در چندین کشور ریشه دوانده و بخشی از هویت جمعی آن‌هاست. این رویکرد نه تنها محدودیت‌های سهمیه‌ای را مدیریت می‌کند، بلکه ابعاد مثبت فرهنگی و پیوندهای انسانی میان ملت‌ها را نیز برجسته می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قوانین و ضوابط یونسکو ممکن است در سال‌های آتی تغییر کند، اما استراتژی فعلی ایران بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک با کشورهای همسایه، مسیری هوشمندانه برای حفظ و پاسداری از میراث‌فرهنگی گران‌بهای کشور در سطح بین‌المللی است.

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