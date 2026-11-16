۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶

دستگیری حفار غیرمجاز در حریم مجموعه جهانی تخت جمشید

دستگیری حفار غیرمجاز در حریم مجموعه جهانی تخت جمشید

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از دستگیری یکی از حفاران غیرمجاز در محدوده حریم مجموعه جهانی تخت جمشید و کشف و ضبط ادوات حفاری و دستگاه فلزیاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمد احمدی امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵  گفت: در پی اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر و گشت‌زنی‌های حفاظتی نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس، یکی از متجاوزان به عرصه و حریم آثار تاریخی در محدوده شهرستان مرودشت و حریم مجموعه جهانی تخت جمشید، هنگام حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس، افزود: این عملیات پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و شناسایی فرد موردنظر، توسط مأموران یگان حفاظت در محدوده حریم مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور، مسئولیتی همگانی است و نیروهای یگان حفاظت با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و پایش مستمر، با هرگونه تعرض و فعالیت غیرمجاز در عرصه و حریم آثار تاریخی برخورد قانونی خواهند کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس ادامه داد: این عملیات در راستای پیشگیری از تخلفات و مقابله با تعرض به عرصه‌ها و حرائم آثار تاریخی و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان انجام شده است.

احمدی تصریح کرد: در جریان دستگیری این فرد، ادوات حفاری و یک دستگاه فلزیاب نیز کشف و ضبط شد و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

او در پایان ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری شبانه‌روزی کارکنان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا فعالیت مشکوک در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501887
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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