به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، «ایوب آقاخانی» دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با پیشنهاد «امین رهبر» مدیر بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» این دوره از جشنواره و در احکامی جداگانه، «سیاوش قائدی» را به عنوان مسئول قسمت «رویکرد تجربی» و «علی بهرامی» را به عنوان مسئول قسمت «نمایش و رسانه» [از بخش دیگرگونه‌های اجرایی] منصوب کرد.

سیاوش قائدی، متولد ۱۳۶۶ یزد؛ کارگردان، پژوهشگر و استاد دانشگاه، کارشناس بازیگری و کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر است و در زمینه کارگردانی، بازیگری، پژوهش و نقد و تدریس تئاتر فعالیت دارد. او علاوه بر کسب جوایز و عناوین مختلف، در برپایی جشنواره اردیبهشت و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همکاری داشته و دبیری جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی را در کارنامه دارد.

علی بهرامی متولد ۱۳۶۹ تهران؛ نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، مدرس دانشگاه، دارای مدرک کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی و سردبیری رادیو و کارشناسی کارگردانی نمایش و در حال تحصیل در مقطع دکترای مدیریت فرهنگی است. در کارنامه او دبیری جشنواره تخصصی رادیو تئاتر موج و جشنواره نقش قلم و عضویت در هیأت انتخاب و مدیریت اجرایی بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر و مدیریت بخش رادیو تئاتر جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره تئاتر مقاومت، جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران و جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی به چشم می‌خورد. او در برخی جشنواره‌ها در مقام کارگردان به عنوان منتخب معرفی شده است.

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/