به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در دیدار پرسنل این اداره، رئیس موزه مردم شناسی سیستان و جمعی از همکاران حوزه صنایع‌دستی و مربیان این رشته در شهرستان زابل با محمد سرگزی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین نیازها، ظرفیت‌ها و طرح‌های اولویت‌دار شهرستان در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: در این نشست، مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای با هدف تقویت ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری زابل مطرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه، تجهیز و بازسازی موزه مردم‌شناسی سیستان، احیا و مرمت بناهای ارزشمند تاریخی و راه‌اندازی مجتمع آموزشی با محوریت هنر اصیل سیاه‌دوزی اشاره کرد.

او ادامه داد: همچنین موضوع ساماندهی و راه‌اندازی بازارچه دائمی سنتی صنایع‌دستی زابل با هدف ایجاد فضای مناسب برای عرضه و فروش تولیدات هنرمندان، حمایت از فعالان این عرصه و تقویت زمینه‌های اشتغال‌زایی مورد تأکید قرار گرفت. در همین راستا، برگزاری نشست سه‌جانبه با حضور نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، شهرداری زابل و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برای برنامه‌ریزی و پیگیری فرآیند تحویل و راه‌اندازی این بازارچه پیشنهاد شد.

محمد سرگزی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز پس از استماع مسائل، مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده، ضمن اعلام قول مساعد برای پیگیری طرح‌های پیشنهادی، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری مجلس شورای اسلامی و اعتبارات نماینده برای تأمین و تخصیص منابع مالی موردنیاز این پروژه‌ها تأکید کرد.

این دیدار در راستای تقویت تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی و نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و با هدف تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی، صیانت و احیای میراث تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار در شهرستان زابل برگزار شد.

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