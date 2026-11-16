روز سمنان، پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی دارالمرحمه ایران با رونمایی از تمبر یادبود و تجلیل از مفاخر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جشن روز سمنان عصر یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با هدف پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی سمنان و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند این شهر در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، علمی و اجتماعی برگزار شد و طی آن، ضمن رونمایی از تمبر یادبود روز سمنان، از جمعی از مفاخر، مؤثران و نخبگان این شهر تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان حضور داشتند. همچنین معاون اقتصادی استاندار، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مشاوران استاندار، اعضای شورای تأمین استان و شهرستان، اعضای شورای معاونان فرمانداری، فرماندار شهرستان ساری، جمعی از مدیران کل ستادی و اجرایی استان و شهرستان و شمار زیادی از مردم، فرهیختگان و چهره‌های اثرگذار سمنان در این آیین شرکت کردند.

مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و انسانی این شهر گفت: سمنان با وجود برخورداری از پیشینه غنی و توانمندی‌های ارزشمند، هنوز متناسب با ظرفیت‌های خود در سطح ملی شناخته نشده و برای تبدیل داشته‌ها به فرصت‌های توسعه و اثرگذاری، نیازمند برنامه‌ریزی، مطالبه‌گری مشترک و تقویت جایگاه ملی است.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به نجابت، مهربانی و پیشینه دیرینه این شهر افزود: زبان سمنانی، آثار تاریخی، بناهای شاخص، آداب و رسوم و داشته‌های فرهنگی و اجتماعی، بخش مهمی از هویت ماندگار این سرزمین را تشکیل می‌دهند.

او اظهار کرد: مناره تاریخی مسجد جامع، گلدسته حرم مطهر یحیی بن موسی الکاظم(ع)، مسجد امام(ره)، بازار تاریخی و میدان‌های قدیمی سمنان از نمادهای هویت تاریخی شهر و گل نرگس، شیرمال، گولاچ، بادمجان و انجیر از سوغات و خوراکی‌های بومی و بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر است.

صمیمیان با بیان اینکه مسئله اصلی سمنان کمبود ظرفیت نیست، بلکه فاصله میان داشته‌ها و دستاوردهاست، تصریح کرد: سمنان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، میراثی، فرهنگی، جغرافیایی و سرمایه انسانی ارزشمند، هنوز به اندازه توانمندی‌های واقعی خود در سطح ملی دیده و شناخته نشده است.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به تردد سالانه حدود ۲۰ میلیون خودرو از محورهای ارتباطی منطقه گفت: تبدیل مسافران عبوری به گردشگران و بازدیدکنندگان سمنان، می‌تواند فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی، معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و تقویت گردشگری این شهر ایجاد کند.

او با اشاره به مفهوم میهن‌دوستی و پیوند آن با آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: علاقه به سرزمین، زادگاه، مردم، فرهنگ و تاریخ، تنها دوست داشتن محل تولد نیست، بلکه مسئولیتی برای خدمت به مردم، آبادانی سرزمین و صیانت از هویت و ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی به شمار می‌رود.

در ادامه محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، نیز در این آیین با تشریح بخشی از اقدامات توسعه‌ای استان گفت: با اتصال ۳۳۵ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی به شبکه ملی و تداوم برنامه‌های در دست اجرا، سمنان تا دهه فجر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌عنوان یکی از استان‌های سبز کشور در حوزه انرژی معرفی خواهد شد.

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل افزود: برای نخستین بار در استان، بارگیری محصولات دو واحد تولیدی بزرگ با توسعه خط ریلی انجام شده و تکمیل آزادراه حرم تا حرم در محور گرمسار ـ سمنان نیز پس از حدود هشت سال توقف، با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله اجرایی شده است.

او همچنین از تدوین سند آب و سند عدالت آموزشی برای تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و عنوان کرد: کسب جایگاه نخست کشور توسط آموزش‌وپرورش استان در حوزه تحقق عدالت آموزشی دستاوردی بزرگ است و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در دیگر حوزه ها نیازمند همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

محمد عزیزالدین، فعال فرهنگی و نویسنده کتاب برنده جایزه میراث ناملموس یونسکو درباره نظام سنتی تقسیم آب سمنان، نیز با اشاره به پیشینه بیش از یک‌هزارساله این نظام گفت: شیوه مدیریت و تقسیم آب در سمنان، با وجود گذشت قرن‌ها، همچنان بر پایه ساختار سنتی خود ادامه دارد و نمونه‌ای ارزشمند از پیوند تاریخ، تمدن، مشارکت اجتماعی و باورهای معنوی مردم این دیار است.

فعال فرهنگی سمنان با استناد به سفرنامه‌های تاریخی و کتاب «احسن التقاسیم» اثر مقدسی، به قدمت نظام نوبت‌بندی آب در سمنان اشاره کرد و افزود: در طول هزار سال گذشته، سفرنامه‌نویسان متعددی درباره استخرها، شیوه آبیاری و باغ‌های سمنان نوشته‌اند که نشان‌دهنده اهمیت این نظام در حیات اجتماعی و اقتصادی شهر بوده است.

او همچنین آیین «آب سحر» را از جلوه‌های برجسته فرهنگ معنوی مردم سمنان دانست و با تشریح نحوه اجرای این آیین در استخر ناسار و باغ‌فیض، بر نقش مشارکت مردمی، مسئولیت اجتماعی و باورهای دینی در استمرار نظام سنتی مدیریت آب تأکید کرد.

در ادامه پروفسور خسرو جدیدی، متخصص چشم‌پزشکی و از بنیان‌گذاران نخستین بیمارستان فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی در حال احداث سمنان، نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و درمانی این شهر گفت: راه‌اندازی این بیمارستان علاوه بر کاهش مراجعات درمانی به تهران، می‌تواند زمینه توسعه گردشگری سلامت، اشتغال‌زایی و جذب بیماران از نقاط مختلف کشور را فراهم کند.

متخصص چشم‌پزشکی و از بنیان‌گذاران نخستین بیمارستان فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی با اشاره به حضور بیماران از شهرهای مختلف کشور و همچنین چند هزار دانشجوی خارجی در سمنان افزود: فراهم‌کردن خدمات تخصصی درمانی با استانداردهای روز می‌تواند سمنان را به یکی از قطب‌های ارائه خدمات چشم‌پزشکی در کشور تبدیل کند.

او با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و استادان دانشگاهی در طراحی و اجرای این مجموعه درمانی، مشارکت خیران را از پشتوانه‌های اصلی احداث بیمارستان دانست و گفت: فعالیت این مرکز می‌تواند صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و زمینه ارتقای جایگاه علمی و درمانی سمنان را فراهم آورد.

در ادامه منصور فرزامی‌راد، استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر سمنان، نیز با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر گفت: سمنان در طول تاریخ خاستگاه دیوان‌سالاران و وزیرانی بوده است که در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ ایران، پس از حمله مغول، در اداره کشور نقش‌آفرینی کردند.

استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر سمنان نظام سنتی تقسیم آب سمنان را نمونه‌ای از عدالت، خرد جمعی و فرهنگ مشارکت اجتماعی دانست و افزود: این نظام بر پایه محاسبات دقیق شکل گرفته و سهم آب باغ‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شده که حقی از صاحبان آن‌ها ضایع نشود.

او با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم و توجه مسئولان به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی سمنان خاطرنشان کرد: معرفی مفاخر، پاسداشت میراث تاریخی و بهره‌گیری از توانمندی‌های انسانی و دانشگاهی این شهر می‌تواند نقش مؤثری در مسیر توسعه و پیشرفت آن داشته باشد.

از دیگر بخش‌های این آیین، رونمایی از تمبر یادبود روز سمنان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و فرماندار شهرستان سمنان بود، اقدامی در راستای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی این شهر و ثبت یاد و نام روز سمنان در حافظه ملی انجام شد.

همچنین در بخش پایانی این مراسم، از جمعی از مفاخر، مؤثران و نخبگان شهرستان سمنان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تجلیل شد تا از نقش‌آفرینی چهره‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در اعتلای نام و جایگاه این شهر قدردانی شود.

سمنان با پیشینه تاریخی و تمدنی کهن، از جمله برخورداری از محوطه باستانی تپه میرک با شواهد سکونت انسانی با قدمت بیش از ۶۰ هزار سال، به دارالمرحمه شهرت دارد. این شهر با برخورداری از آثار تاریخی و معماری ارزشمند، زبان و گویش بومی، نظام سنتی تقسیم آب، آیین‌های فرهنگی و مفاخر علمی و عرفانی، یکی از کانون‌های مهم میراث تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

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