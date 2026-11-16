به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه اظهار کرد: به مناسبت نهمین سالروز زلزله سرپل‌ذهاب، نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان و صنعتگران در این شهر برگزار شد که در آن آثار و تولیدات هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این نمایشگاه با ارائه آثاری در رشته‌های چرم‌دوزی، گلیم‌بافی، احجام چوبی، حصیربافی و میناکاری، جلوه‌ای از تنوع و ظرفیت‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی را به نمایش گذاشت و زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی هنرمندان و آشنایی بیشتر شهروندان با این هنرهای ارزشمند فراهم کرد.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در مناسبت‌های مختلف، تصریح کرد: این رویدادها علاوه بر ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم محصولات و توسعه بازار فروش هنرمندان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی مشاغل خانگی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی دارند.

کوگانی ادامه داد: انتخاب مناسبت‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، موجب پیوند بیشتر هنر و هویت بومی با رویدادهای اجتماعی می‌شود و فرصتی فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه در کنار سایر ابعاد آن به جامعه معرفی شود.

او تصریح کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی استان کرمانشاه است و حمایت از هنرمندان این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، فراهم کردن بسترهای مناسب برای عرضه محصولات و استفاده از ظرفیت رویدادهای مختلف برای معرفی آثار و توانمندی‌های آنان است.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان گفت: برگزاری این نمایشگاه در سرپل‌ذهاب، در نهمین سالروز زلزله، فرصتی برای برجسته‌سازی توانمندی‌ها، خلاقیت و ظرفیت‌های هنرمندان این شهرستان و معرفی جایگاه صنایع‌دستی در مسیر رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه بود.

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