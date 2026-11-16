صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۵ استان

به گزارش میراث آریا، بر اساس نقشه‌های هواشناسی، روزهای دوشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۶ آبان ماه در گیلان، مازندران، نوارشرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط مستعد بارش تگرگ در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و پدیده مه رخ می‌دهد.

بر همین اساس، با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

نقشه‌های همدیدی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه در گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات سمنان ابرناکی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در برخی مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود و پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در مناطقی از نیمه شمالی و شرق و جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوبی کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه خلیج فارس و از بعد از ظهر امروز تا سه شنبه ۲۶ آبان ماه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

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