به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی و محلی شهرستان خوسف، با برپایی ۹ غرفه، میزبان هنرمندان و تولیدکنندگان محلی است و در آن آثاری در رشته‌های تراش سنگ، مله‌بافی، پارچه‌بافی، رودوزی‌های سنتی، سفالگری و گلیم‌بافی در کنار محصولات کشاورزی و تولیدات بومی و محلی عرضه می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تولیدات محلی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه و فروش محصولات بومی، از ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ماه پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

او ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ از این نمایشگاه در محل خانه تاریخی تاجور واقع در خوسف، خیابان شهید مطهری، مطهری ۱۵ دیدن و از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی حمایت کنند.

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