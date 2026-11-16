به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید امین قاسمی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان لرستان، از بازگشایی مجدد مجموعه تاریخی قلعه فلک‌الافلاک و موزه مردم‌شناسی خبر داد.

او اظهار کرد: این مجموعه تاریخی پس از تعطیلی به‌دلیل برخی اتفاقات و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴، با حضور سعید پورعلی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان و احسان کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مجدداً بازگشایی شد.

قاسمی افزود: با بازگشایی این مجموعه، امکان بازدید عموم مردم، علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ و گردشگران از قلعه تاریخی فلک‌الافلاک و موزه مردم‌شناسی فراهم شده است.

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