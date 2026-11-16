به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات اداری، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بازرسان فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، عملکرد این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این بازرسی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور بهمن مرادی، حبیب‌الله غلامی و هیوا شاه‌محمدنژاد، از بازرسان استانی انجام شد و طی آن، مستندات و عملکرد اداره‌کل در محورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

او با اشاره به شاخص‌های مورد بررسی در این ارزیابی عنوان کرد: اطلاع‌رسانی مناسب درباره قوانین، مقررات و فرایندهای اداری، شفافیت در اطلاع‌رسانی تصمیمات، فعالیت سامانه‌ها و تجهیزات اداری، رعایت احترام و کرامت انسانی، حضور به‌موقع کارکنان، ارائه به‌موقع خدمات، تداوم خدمت‌رسانی بدون وابستگی به حضور مدیران و کارکنان، مدیریت مصرف انرژی و کیفیت اطلاع‌رسانی و استقرار سامانه فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ از جمله محورهای این بازرسی بود.

وطن‌دوست یادآور شد: بر اساس بررسی مدارک و مستندات مرتبط با عملکرد و وظایف قانونی این مجموعه و همچنین نتایج حاصل از جلسه تعاملی، عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان مطلوب ارزیابی شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به کسب رتبه نخست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور در ارزیابی بازرسان فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ در مهرماه، بیان کرد: ارتقای کیفیت خدمات اداری، تسهیل امور مراجعان، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های این اداره‌کل است.

او اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت نظارت داخلی، افزایش هماهنگی و همدلی میان بخش‌های مختلف و اصلاح و بهبود فرایندهای اداری، ضمن تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌های مراجعان، سطح رضایتمندی مردم از خدمات این مجموعه را ارتقا دهیم.

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