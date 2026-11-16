۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰

سفر فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور به خراسان شمالی

میلاد فیروزه
سفر فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور به خراسان شمالی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور، در سفر به استان خراسان شمالی، ضمن معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت خراسان شمالی، از موزه‌های مردم‌شناسی و پلیس در مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم بجنورد بازدید و ، بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد. در جریان این سفر، تفاهم‌نامه همکاری میان یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی و مرزبانی استان خراسان شمالی با هدف صیانت از میراث فرهنگی و مبارزه با قاچاق اشیاء تاریخی به امضا رسید.  در پایان این سفر، فرمانده یگان حفاظت کشور با فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی دیدار و گفتگو کرد تا هماهنگی‌های لازم جهت همکاری‌های امنیتی و حفاظتی در سطح استان بررسی شود.

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کد خبر 1405082501897
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

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