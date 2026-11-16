به گزارش میراث‌آریا، به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی، هفدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با عنوان «اسناد و نسخ خطی به مثابه ابژه‌های موزه‌ای؛ از کارکرد اطلاعاتی آرشیوی تا معنا و ارزش موزه‌ای» روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سازمان اسناد و املاک کشور، برگزار خواهد شد.

این نشست با هدف بررسی جایگاه اسناد و نسخ خطی در موزه‌ها و تبیین ابعاد معنایی و ارزش‌های موزه‌ای آن‌ها، فراتر از کارکردهای اطلاعاتی و آرشیوی، با حضور جمعی از مدیران و متخصصان حوزه موزه و اسناد تاریخی برگزار خواهد شد.

در این نشست، زهره شریفی، مدیر موزه اسناد تاریخی سازمان اسناد و املاک کشور؛ میثم رضایی مهوار، مدیر موزه مجلس شورای اسلامی و محسن حق‌گو، رئیس اداره اطلاعات فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک، به سخنرانی خواهند پرداخت.

دبیری این نشست را حجت‌الاسلام فخرالدین صابری، مشاور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی و مدیر سابق موزه ملی قرآن کریم، بر عهده دارد.

این نشست به‌صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند درج‌شده در پوستر نشست، به‌صورت برخط در آن شرکت کنند.

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