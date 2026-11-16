به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جلسه بررسی مسائل و چالش‌های ساخت‌وساز و تغییر کاربری در حریم قنات جهانی بلده، روز یک‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بر ضرورت صیانت از ارزش‌های تاریخی و اصالت قنات جهانی بلده، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.

مهدی استیری فرماندار فردوس با اشاره به اهمیت ثبت جهانی قنات بلده اظهار کرد: حفاظت از این اثر ارزشمند باید به فرصتی برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی تبدیل شود و تحقق این هدف، مستلزم تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی است.

او با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی تعاملی و تسهیل‌گرانه افزود: صیانت از میراث تاریخی نباید به ایجاد بن‌بست در مسیر توسعه شهری و مطالبات مردم منجر شود، بلکه باید با رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی، زمینه بهره‌مندی جامعه محلی از ظرفیت‌های این اثر جهانی فراهم شود.

استیری همچنین خواستار ساماندهی حریم قنات، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری، جذب اعتبارات و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با ضوابط میراث‌فرهنگی شد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

در این نشست، بر لزوم ایجاد توازن میان حفاظت از ارزش‌های برجسته جهانی قنات بلده، پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه محلی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری این اثر تأکید شد.

قنات بلده فردوس از آثار ارزشمند میراث آبی ایران است که در قالب پرونده زنجیره‌ای قنات‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و صیانت از حریم و اصالت آن، نقشی مهم در حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این میراث جهانی دارد.

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