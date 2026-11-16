به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسافر امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به استان خراسان رضوی و حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با همراهی تیم کارشناسی اعزامی از وزارتخانه، از بخش‌های مختلف و روند فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه استان بازدید کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه این بازدیدها، در نشست‌های تخصصی با حضور سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و معاونان این اداره‌کل، ضمن بررسی روند اجرای امور، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار داد.

مسافر با اشاره به اهمیت نظارت میدانی و بررسی مستقیم فرآیندهای اجرایی اظهار کرد: در این بازدیدها تلاش شد ضمن بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته، موانع و مشکلات اجرایی و کاری احصا و متناسب با هر موضوع، راهکارها و مسیرهای لازم برای رفع آن‌ها ارائه شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی افزود: در جریان نشست‌های تخصصی، موضوعات و موارد شناسایی‌شده به معاونت‌ها و بخش‌های ذی‌ربط استان ابلاغ شد تا ضمن بررسی کارشناسی، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

او هم‌چنین با تأکید بر اینکه هدف از نظارت و بازرسی صرفاً شناسایی ایرادات نیست، تصریح کرد: رویکرد اصلی در این بازدیدها، کمک به بهبود عملکرد، رفع موانع پیش‌روی مجموعه‌های اجرایی، ارتقای انضباط اداری و تسهیل در انجام مأموریت‌هاست و بر همین اساس، مسائل و نکات نظارتی مطرح‌شده نیز با هدف اصلاح فرآیندها و رفع نواقص احتمالی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

مسافر در پایان بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان ستاد وزارتخانه و مجموعه‌های استانی تأکید کرد و گفت: پیگیری مصوبات، اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و توجه به مسائل و مشکلات موجود در سطح استان‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت عملکرد و تحقق اهداف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

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