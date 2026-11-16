به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خوزستان عصر یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین کتاب «ناگفته‌های شوش» گفت: کتاب «ناگفته‌های شوش» تلاشی ماندگار برای ثبت تاریخ شفاهی و تجربه‌های میدانی در یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی خاورمیانه است.

او با اشاره به سابقه ارزشمند محمد اکبری نویسنده این کتاب به عنوان دبیر هیأت‌های باستان‌شناسی فعال در شوش افزود: نویسنده با به رشته تحریر درآوردن خاطرات ۵۰ ساله خود در قالب سه جلد کتاب، گنجینه ارزشمندی از تجربه‌های تاریخی و باستان‌شناسی را به ثبت رسانده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان ادامه داد: کتاب «ناگفته‌های شوش»، کتابی بسیار مهم در حوزه‌های باستان‌شناسی، تاریخی و جغرافیایی شهر تاریخی شوش است که پیونددهنده نسل جوان با گذشته، حال و آینده شهر جهانی شوش است.

جوروند گفت: این کتاب با پرداختن به جزئیات و توصیف دقیق رویدادها و موضوعات بسیار زیاد به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و عموم مردم قابل استفاده است.

کتاب «ناگفته‌های شوش»، خاطرات محمد اکبری از کارکنان باستان‌شناسی شوش در دوره فعالیت گیرشمن و ژان‌پرو به عنوان باستان‌شناسان معروف فرانسوی فعال در این شهرستان، در قالب سه جلد به رشته تحریر در آمده است.

اکبری که متولد ۱۳۱۱ است، نخستین جلد از کتاب خاطرات خود را به سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۶ شروع فعالیت هیئت باستان‌شناسی فرانسوی به سرپرستی گریشمن در شوش اختصاص داده است. جلد دوم این مجموعه خاطرات نویسنده از سال ۱۳۴۶ آغاز فعالیت ژان پرو به عنوان سرپرست هیأت باستان‌شناسی فرانسوی در شوش تا سال ۱۳۶۱ است و جلد سوم این کتاب نیز از سال ۱۳۶۱ تا دوره بازنشستگی اکبری اختصاص دارد.

کتاب «ناگفته‌های شوش» اثری است که از دل مناسبات ساده یک مکتب‌خانه روستایی آغاز می‌شود و تا پیچیدگی‌های کار در یکی از بزرگترین شهرهای تاریخی جهان امتداد می‌یابد و به این ترتیب، سهم نیروی انسانی بومی را در کشف و حفظ تاریخ باستان یادآوری می‌کند.

کتاب ناگفته‌های شوش به قلم محمد اکبری و از سوی انتشارات پاپلی منتشر شده است. این اثر بر پایه خاطرات شخصی نویسنده، زندگی در شوش و تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه را از دهه ۱۳۲۰ تا دوران معاصر روایت می‌کند. کتاب در چهار بخش، از دوران کودکی نویسنده و زندگی روزمره مردم شوش آغاز می‌شود و به تغییرات اجتماعی و شهری، رویدادهای انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی و بازسازی‌های پس از آن می‌پردازد. تصاویر تاریخی و اسناد مرتبط نیز از دیگر بخش‌های این کتاب است.

روایت‌های اکبری، افزون بر ثبت تاریخ شفاهی و فعالیت‌های هیئت باستان‌شناسی فرانسه در شوش، تصویری از روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه این شهر در دوره‌های مختلف ارائه می‌دهد. این خاطرات همچنین دگرگونی شوش از یک آبادی کوچک به شهری با پیشینه‌ای چند هزارساله را بازتاب می‌دهد.

در پایان این مراسم، پس از رونمایی از کتاب، با اهدای لوح سپاس و یادبود، از خدمات و تلاش‌های محمد اکبری در بیش از پنجاه سال فعالیت و خدمت به میراث‌فرهنگی ایران و به‌ویژه شوش قدردانی شد.

شوش در شمال خوزستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و آثار ارزشمند و منحصر به فرد تاریخی و مذهبی نظیر حرم دانیال نبی(ع)، آرامگاه دعبل خزاعی شاعر شهیر اهل بیت (ع)، آپادانا، آکروپل، شهر شاهی، شهر پیشه وران، کاخ اردشیر دوم، محوطه باستانی و اثر جهانی چغازنبیل در هفت‌تپه از مقصدهای مهم گردشگری ایران به شمار می‌رود.

این شهر با داشتن یادمان‌های مختلف مناطق عملیاتی هشت سال دفاع‌مقدس، مناطق گردشگری طبیعی چون جنگل و بیشه کرخه و نیز حرم حضرت دانیال نبی(ع) همچنین ۲ اثر ثبت جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی یکی از مقاصد اصلی مسافران در طول سال است.

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