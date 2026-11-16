صیانت از میراث معنوی کردستان نیازمند همراهی هنرمندان و مردم است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه جاری در دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر کردستان اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است که معرفی و بهره‌برداری مناسب از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، تعامل و مشارکت همه بخش‌هاست.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بر اهمیت نقش هنرمندان در حفظ و معرفی هویت فرهنگی استان افزود: هنرمندان و فعالان فرهنگی می‌توانند با بهره‌گیری از دانش، تجربه و توانمندی‌های خود، در معرفی داشته‌های فرهنگی و تاریخی کردستان و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش موثری ایفا کنند.

او با اشاره به ضرورت تقویت همکاری با بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی عنوان کرد: توسعه گردشگری و اجرای برنامه‌های فرهنگی اثربخش، بدون استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و باید زمینه حضور و فعالیت بیشتر این بخش‌ها فراهم شود.

وطن‌دوست همچنین بر اهمیت توجه به میراث ناملموس و معنوی استان تاکید کرد و یادآور شد: آیین‌ها، سنت‌ها، آداب‌ورسوم و داشته‌های فرهنگی کردستان بخشی از هویت تاریخی این منطقه هستند و حفاظت، احیا و معرفی آن‌ها باید در برنامه‌های فرهنگی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدار، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر استان نیز ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های پویا طالب‌نیا، مدیرکل سابق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره مسائل فرهنگی و گردشگری استان مطرح کردند.

توجه بیشتر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کردستان برای جذب سرمایه و اعتبارات، تقویت مشارکت‌های مردمی و برگزاری باشکوه‌تر برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان، از مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود؛ همچنین هنرمندان بر ضرورت توجه ویژه به میراث ناملموس و معنوی استان و بهره‌گیری از توان و مشارکت هنرمندان در برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای فرهنگی تاکید کردند.

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