به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با مصطفی صفری مدیرعامل شرکت سرمایه پایدار تام ایرانیان، ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر درباره روند اجرای پروژه مرمت عمارت تاریخی موسی‌خانی شهربابک، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات مرمت و برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی فاز نخست اقامتی این مجموعه را بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی استان برای تبدیل‌شدن به زیرساخت‌های ارزشمند گردشگری، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های صنعتی، معدنی و بنگاه‌های اقتصادی را در فرآیند احیا و بهره‌برداری متناسب از این آثار ضروری دانست و اظهار کرد: مشارکت این مجموعه‌ها علاوه بر کمک به صیانت و حفاظت از مواریث فرهنگی، زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش گردشگری و ارتقا کیفیت خدمات به گردشگران خواهد بود.

او با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در کنار حفاظت از هویت تاریخی بناها افزود: احیا بناهای تاریخی و تعریف کاربری‌های متناسب و پایدار برای آن‌ها، فرصتی برای پیوند میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و رونق اقتصادی گردشگری است و می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد جوامع محلی منجر شود.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در قبال سرمایه‌گذاران این حوزه، بر آمادگی این مجموعه برای پیگیری مسائل و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان توزیع متوازن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در سطح استان را از اولویت‌های توسعه این بخش برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان‌های مختلف کرمان و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق مستعد، می‌تواند ضمن تقویت جایگاه گردشگری استان، زمینه برخورداری متوازن‌تر مناطق مختلف از منافع اقتصادی این صنعت را فراهم کند.

عمارت تاریخی موسی‌خانی شهربابک به‌عنوان یکی از بناهای شاخص میراث‌فرهنگی این شهرستان، با اجرای طرح مرمت و پیش‌بینی کاربری اقامتی، در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از ظرفیت‌های میراث‌محور گردشگری منطقه قرار دارد.

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