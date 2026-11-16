به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «کمند» به کارگردانی میرطاهر مظلومی داستان کمند، دختر دانشجویی است که برای تأمین هزینه‌های زندگی به خیابان می‌رود و کتاب می‌فروشد، اما در این مسیر، ناخواسته با آدم‌هایی آشنا می‌شود که هر کدام قصه‌ای متفاوت دارند؛ از زنی در آستانه جدایی و پیرزنی تنها تا کودکی بیمار و دختری ناامید از زندگی. کمند در مواجهه با این افراد، فراتر از فروش کتاب، تلاش می‌کند با انتخاب و معرفی کتاب‌ها، دریچه‌ای تازه از امید به روی زندگی آن‌ها بگشاید.

پخش نمایش رادیویی «کمند» از ۲۳ آبان، ساعت ۵:۳۰ صبح از رادیو نمایش آغاز شده است و تکرار آن هر روز ساعت‌های ۱۳:۳۰ و ۲۲:۳۰ خواهد بود.

میرطاهر مظلومی کارگردان، روح‌الله نوری نویسنده، مهدی نمینی‌مقدم تهیه‌کننده و محمدرضا قبادی‌فر افکتور این نمایش هستند.

مینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، مونا صفی، امیرعباس توفیقی، سیما خوش‌چشم، مهرخ افضلی، مروارید کریم‌پور، مینا شجاع، پریسا مقتدی و میرطاهر مظلومی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش می‌کنند.

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