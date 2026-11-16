۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

روایت متفاوت «کمند» در رادیو نمایش/ از خیابان تا قلب آدم‌های تنها

روایت متفاوت «کمند» در رادیو نمایش/ از خیابان تا قلب آدم‌های تنها

نمایش رادیویی «کمند» به کارگردانی میرطاهر مظلومی، با محوریت تأثیر کتاب بر زندگی انسان‌ها از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «کمند» به کارگردانی میرطاهر مظلومی داستان کمند، دختر دانشجویی است که برای تأمین هزینه‌های زندگی به خیابان می‌رود و کتاب می‌فروشد، اما در این مسیر، ناخواسته با آدم‌هایی آشنا می‌شود که هر کدام قصه‌ای متفاوت دارند؛ از زنی در آستانه جدایی و پیرزنی تنها تا کودکی بیمار و دختری ناامید از زندگی. کمند در مواجهه با این افراد، فراتر از فروش کتاب، تلاش می‌کند با انتخاب و معرفی کتاب‌ها، دریچه‌ای تازه از امید به روی زندگی آن‌ها بگشاید.

پخش نمایش رادیویی «کمند» از ۲۳ آبان، ساعت ۵:۳۰ صبح از رادیو نمایش آغاز شده است و تکرار آن هر روز ساعت‌های ۱۳:۳۰ و ۲۲:۳۰ خواهد بود.

میرطاهر مظلومی کارگردان، روح‌الله نوری نویسنده، مهدی نمینی‌مقدم تهیه‌کننده و محمدرضا قبادی‌فر افکتور این نمایش هستند.

مینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، مونا صفی، امیرعباس توفیقی، سیما خوش‌چشم، مهرخ افضلی، مروارید کریم‌پور، مینا شجاع، پریسا مقتدی و میرطاهر مظلومی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش می‌کنند.

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کد خبر 1405082501908
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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