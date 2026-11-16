۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی برگزار شد

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی برگزار شد

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی محصولات بومی و ظرفیت‌های محلی شهرستان، از ۲۳ آبان‌ماه در بوستان ۱۲ فروردین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح جشنواره انار اشکذر شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، همزمان با افتتاح و بهره‌برداری از طرح ساماندهی بوستان ۱۲ فروردین و با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، مصطفی عباسی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد، فرماندار و شهردار اشکذر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

انار به‌عنوان یکی از محصولات شاخص و شناخته‌شده منطقه، محور اصلی این جشنواره قرار گرفته و در کنار آن، محصولات محلی و صنایع‌دستی شهرستان نیز در غرفه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

در حاشیه این مراسم، سیدمهدی طلائی‌مقدم با حضور در غرفه‌های جشنواره، از محصولات مرتبط با انار و بخش‌های صنایع‌دستی بازدید کرد و در جریان فعالیت غرفه‌داران و ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی شهرستان اشکذر قرار گرفت.

همزمان با برگزاری این جشنواره، طرح ساماندهی و بهسازی بوستان ۱۲ فروردین اشکذر نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معرفی داشته‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات منطقه‌ای از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

نخستین جشنواره انار اشکذر از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه در بوستان ۱۲ فروردین دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی برگزار شد

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی برگزار شد

نخستین جشنواره انار اشکذر با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501912
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha