به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح جشنواره انار اشکذر شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، همزمان با افتتاح و بهره‌برداری از طرح ساماندهی بوستان ۱۲ فروردین و با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، مصطفی عباسی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد، فرماندار و شهردار اشکذر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

انار به‌عنوان یکی از محصولات شاخص و شناخته‌شده منطقه، محور اصلی این جشنواره قرار گرفته و در کنار آن، محصولات محلی و صنایع‌دستی شهرستان نیز در غرفه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

در حاشیه این مراسم، سیدمهدی طلائی‌مقدم با حضور در غرفه‌های جشنواره، از محصولات مرتبط با انار و بخش‌های صنایع‌دستی بازدید کرد و در جریان فعالیت غرفه‌داران و ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی شهرستان اشکذر قرار گرفت.

همزمان با برگزاری این جشنواره، طرح ساماندهی و بهسازی بوستان ۱۲ فروردین اشکذر نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معرفی داشته‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات منطقه‌ای از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

نخستین جشنواره انار اشکذر از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه در بوستان ۱۲ فروردین دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

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