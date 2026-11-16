به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه، ۲۴ آبان ماه، نشست مشترک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه با مسئول و کارشناس واحد شهرسازی شهرداری و مراقبان آثار تاریخی میراث‌فرهنگی، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط با ساخت‌وسازهای مردمی در بافت تاریخی ابرکوه برگزار شد.

عباس قدیریان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه گفت: در این نشست با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مدیریت بافت تاریخی، مسائل و چالش‌های موجود در این محدوده بررسی شد و بر ضرورت تقویت همکاری و تعامل میان میراث‌فرهنگی و شهرداری برای حفاظت و مدیریت اصولی بافت تاریخی تأکید شد.

او افزود: درخواست‌ها و مطالبات شهروندان نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و استعلامات مردمی، در چارچوب ضوابط و مقررات میراث‌فرهنگی، مورد تأکید قرار گرفت.

قدیریان خاطرنشان کرد: تعامل مستمر و سازنده میان میراث‌فرهنگی و شهرداری می‌تواند ضمن صیانت از هویت تاریخی ابرکوه، زمینه پاسخگویی بهتر به مطالبات شهروندان و ایجاد تعادل میان الزامات حفاظت از آثار تاریخی و نیازهای زندگی شهری را فراهم کند.

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