به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه «شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط مؤثر؛ رشد و توسعه کسب‌وکار» با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان تهران و با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه کارآفرینی، توسعه کسب‌وکار و بیمه، ویژه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت.

همچنین علی معادی‌خواه در بخش مشاوره و آموزش رشد و توسعه فردی و لاله ترابی، مشاور بیمه، به ارائه مطالب تخصصی در حوزه‌های مرتبط خواهند پرداخت.

آشنایی با اصول شبکه‌سازی، تقویت مهارت‌های ارتباطی، توسعه تعاملات حرفه‌ای، شناسایی فرصت‌های همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطات مؤثر برای رونق کسب‌وکار، از محورهای این برنامه آموزشی است.

برگزاری این کارگاه در راستای حمایت از هنرمندان، ارتقای توانمندی‌های فردی و حرفه‌ای و کمک به توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های تازه برای حضور مؤثرتر هنرمندان در بازار انجام می‌شود.

این کارگاه روز چهارشنبه ساعت ۱۰ در خانه صنایع‌دستی باغ ایرو برگزار خواهد شد.

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