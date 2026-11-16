به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، غلامرضا فرخی با اشاره به نقش خانه‌های صنایع‌دستی در تقویت بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی این حوزه اظهار کرد: خانه‌های صنایع‌دستی می‌توانند به مراکزی چندمنظوره برای پیوند میان آموزش، تولید، معرفی و عرضه محصولات تبدیل شوند و با ایجاد ارتباط موثر میان هنرمندان، استادکاران، هنرجویان و مخاطبان، زمینه پویایی بیشتر رشته‌های صنایع‌دستی را فراهم کنند.

معاون صنایع‌دستی کرمان آموزش و انتقال تجربیات استادکاران به نسل‌های جدید را یکی از مهم‌ترین کارکردهای این مجموعه‌ها برشمرد و افزود: استمرار آموزش‌های مهارتی در محیطی متناسب با ماهیت هنرهای سنتی، علاوه بر شناسایی و پرورش استعدادهای تازه، به حفظ فنون اصیل و انتقال دانش بومی و ارزش‌های هنری از نسلی به نسل دیگر کمک می‌کند.

او با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان آموزش و تولید بیان کرد: فراهم‌کردن بستر فعالیت هنرمندان و هنرجویان در کنار یکدیگر می‌تواند به ارتقا مهارت‌های فنی، افزایش کیفیت محصولات، تبادل تجربه و ایجاد نوآوری در طراحی و تولید منجر شود و از این منظر، خانه‌های صنایع‌دستی باید نقشی فراتر از یک فضای آموزشی داشته باشند و به محیطی برای رشد و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای هنرمندان تبدیل شوند.

فرخی، بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش را از الزامات پایداری اقتصادی فعالیت‌های صنایع‌دستی کرمان دانست و تصریح کرد: توانمندی هنرمندان در تولید آثار ارزشمند زمانی به یک ظرفیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که امکان معرفی مناسب محصولات، ارتباط با خریداران و دسترسی به بازارهای هدف نیز فراهم باشد و ایجاد فضاهای نمایشگاهی و عرضه محصولات در خانه‌های صنایع‌دستی استان می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی مستقیم تولیدات، شناخت سلیقه مخاطبان و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به تنوع رشته‌ها و ظرفیت‌های صنایع‌دستی کرمان خاطرنشان کرد: معرفی هنرهایی نظیر پته‌دوزی، قالی‌بافی، گلیم‌بافی، حصیربافی و دیگر رشته‌های بومی در چنین فضاهایی، ضمن تقویت شناخت عمومی از داشته‌های هنری استان، می‌تواند زمینه آشنایی گردشگران با اصالت و تنوع تولیدات مناطق مختلف کرمان را فراهم کند.

او در پایان تاکید کرد: نگاه به خانه‌های صنایع‌دستی باید نگاهی جامع و مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش این هنرها باشد، به‌گونه‌ای که آموزش، مهارت‌افزایی، تولید، ترویج، بازاریابی و عرضه محصولات در کنار یکدیگر قرار گیرند و تحقق این رویکرد می‌تواند ضمن حمایت از اشتغال هنرمندان و رونق کسب‌وکارهای بومی، به حفظ سرمایه‌های فرهنگی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی کرمان در بازارهای داخلی و گردشگری کمک کند.

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