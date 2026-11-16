برگزاری نشست تخصصی پایگاه جهانی میدان امام(ره) اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی روز ۲۴ آبان ماه و در حاشیه برگزاری نشست تخصصی پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان با استادکاران معماری و تزئینات و اساتید دانشگاه اصفهان، گفت: در این نشست، سه رویکرد شامل استفاده از گچ بومی هر منطقه، بهره‌گیری از گچ‌های مقاوم با منشأ جغرافیایی متفاوت و انتخاب مصالح بر اساس معیارهای علمی و میزان سازگاری با مصالح اصیل بنا موردبحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: هدف از این بررسی‌ها، دستیابی به معیارهای فنی و علمی برای انتخاب گچ مناسب با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مصالح تاریخی و جلوگیری از بروز آسیب‌های ناشی از عدم سازگاری مصالح جدید با ساختار بناهای ارزشمند تاریخی است.

رحمتی افزود: در مرمت بناهای تاریخی، صرفاً افزایش مقاومت مکانیکی مصالح نمی‌تواند معیار مناسبی برای انتخاب باشد؛ بلکه میزان سازگاری مصالح جدید با ساختار و ویژگی‌های مصالح اصیل، رفتار رطوبتی، تخلخل و نحوه انتقال تنش در مجموعه بنا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از دانش و تجربه استادکاران سنتی در کنار ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه تدوین معیارهای فنی و دستورالعملی کاربردی برای انتخاب و استفاده از گچ در پروژه‌های مرمتی را فراهم کند؛ رویکردی که درنهایت به ارتقای کیفیت مداخلات و حفاظت پایدار از میراث معماری کشور منجر خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان اشاره به انجام مطالعات و آزمایش‌های شیمیایی و فیزیکی بر روی مصالح تاریخی مجموعه میدان امام(ره)(‌نقش‌جهان)، به‌ویژه نمونه‌های گچی، تأکید کرد: به همین منظور مقرر شد بازدیدی میدانی از معادن و کوره‌های سنتی پخت گچ و آهک در شرق اصفهان با حضور اعضای نشست انجام شود تا ضمن بررسی خاستگاه، شیوه استخراج و فرآوری و ویژگی‌های مصالح تولیدی، امکان مقایسه آن‌ها با نتایج آزمایش‌های مصالح تاریخی فراهم شود و در مراحل بعد، بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و بررسی‌های میدانی، تصمیم‌گیری علمی درباره انتخاب مصالح مناسب برای مداخلات مرمتی صورت گیرد.

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