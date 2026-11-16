۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷

برگزاری نشست تخصصی پایگاه جهانی میدان امام(ره) اصفهان

برگزاری نشست تخصصی پایگاه جهانی میدان امام(ره) اصفهان

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان از برگزاری نشست تخصصی این پایگاه جهانی با استادکاران معماری و تزئینات و اساتید دانشگاه اصفهان باهدف بررسی معیارهای انتخاب و به‌کارگیری مصالح به‌خصوص گچ در مداخلات حفاظتی و مرمتی بناهای تاریخی این پایگاه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی روز ۲۴ آبان ماه و در حاشیه برگزاری نشست تخصصی پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان با استادکاران معماری و تزئینات و اساتید دانشگاه اصفهان، گفت: در این نشست، سه رویکرد شامل استفاده از گچ بومی هر منطقه، بهره‌گیری از گچ‌های مقاوم با منشأ جغرافیایی متفاوت و انتخاب مصالح بر اساس معیارهای علمی و میزان سازگاری با مصالح اصیل بنا موردبحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: هدف از این بررسی‌ها، دستیابی به معیارهای فنی و علمی برای انتخاب گچ مناسب با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مصالح تاریخی و جلوگیری از بروز آسیب‌های ناشی از عدم سازگاری مصالح جدید با ساختار بناهای ارزشمند تاریخی است.

رحمتی افزود: در مرمت بناهای تاریخی، صرفاً افزایش مقاومت مکانیکی مصالح نمی‌تواند معیار مناسبی برای انتخاب باشد؛ بلکه میزان سازگاری مصالح جدید با ساختار و ویژگی‌های مصالح اصیل، رفتار رطوبتی، تخلخل و نحوه انتقال تنش در مجموعه بنا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از دانش و تجربه استادکاران سنتی در کنار ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه تدوین معیارهای فنی و دستورالعملی کاربردی برای انتخاب و استفاده از گچ در پروژه‌های مرمتی را فراهم کند؛ رویکردی که درنهایت به ارتقای کیفیت مداخلات و حفاظت پایدار از میراث معماری کشور منجر خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان اشاره به انجام مطالعات و آزمایش‌های شیمیایی و فیزیکی بر روی مصالح تاریخی مجموعه میدان امام(ره)(‌نقش‌جهان)، به‌ویژه نمونه‌های گچی، تأکید کرد: به همین منظور مقرر شد بازدیدی میدانی از معادن و کوره‌های سنتی پخت گچ و آهک در شرق اصفهان با حضور اعضای نشست انجام شود تا ضمن بررسی خاستگاه، شیوه استخراج و فرآوری و ویژگی‌های مصالح تولیدی، امکان مقایسه آن‌ها با نتایج آزمایش‌های مصالح تاریخی فراهم شود و در مراحل بعد، بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و بررسی‌های میدانی، تصمیم‌گیری علمی درباره انتخاب مصالح مناسب برای مداخلات مرمتی صورت گیرد.

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کد خبر 1405082501918
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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