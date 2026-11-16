«بذار یه کم دیگه بخوابم»؛ بازگشت رضا حیدری به کارگردانی تئاتر پس از ۷ سال

به گزارش میراث آریا، رضا (تیشکو) حیدری پس از اجرای نمایش «قشقره» در سال ۱۳۹۸، بار دیگر به عرصه کارگردانی تئاتر بازمی‌گردد. اثر تازه او با عنوان «بذار یه کم دیگه بخوابم» از ۱۱ آذرماه اجرای خود را در سالن کاخ هنر آغاز می‌کند.

این نمایش با تمرکز بر رابطه انسان و اشیاء، به سراغ ایده‌ای متفاوت در اجرا رفته است. در این اثر، چهار شیء با هویت مستقل از جایگاه عناصر معمول صحنه فراتر می‌روند و در نقش شخصیت‌های نمایشی حضور پیدا می‌کنند.

در جهان نمایشی «بذار یه کم دیگه بخوابم»، مواجهه انسان با اشیاء زمینه‌ای برای طرح موضوعاتی همچون هویت، تنهایی، زندگی و نسبت انسان با جهان پیرامون فراهم می‌کند. این رویکرد پیش‌تر نیز در نمایش «بازیافتی‌ها» مورد توجه حیدری قرار گرفته بود و در اثر جدید او با شکل اجرایی دیگری دنبال می‌شود.

رضا (تیشکو) حیدری در این نمایش علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، طراحی صحنه و نور را بر عهده دارد و در کنار دیگر بازیگران روی صحنه حضور خواهد داشت. او همچنین در حوزه طراحی نور تئاتر و ساخت تجهیزات نورپردازی فعالیت داشته و اختراع پروژکتور «ناهیرا» از جمله فعالیت‌های او در این زمینه است.

عوامل نمایش «بذار یه کم دیگه بخوابم» عبارتند از: نویسنده، طراح و کارگردان: رضا (تیشکو) حیدری؛ تهیه‌کننده: امیر صالحی‌زاده؛ مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر؛ بازیگران به ترتیب ورود: صالح لواسانی، رضا (تیشکو) حیدری، نازنین نادرپور، فربد فرهنگ، سعیده صالحی و امین ورکش؛ با صدای سجاد افشاریان؛ آهنگساز و طراح صدا: امیر صدیقیان؛ طراح لباس: سوگل یوسفی؛ طراح مپینگ: شروین عقیلی؛ طراح صحنه و نور: رضا (تیشکو) حیدری؛ طراح گرافیک: صادق زرجویان؛ گرافیک و موشن‌گرافی: امیرحسین ستوده‌نسب؛ عکاسان و سازندگان تیزر: ارشیا ثقفی و زهرا حسینی؛ صدابردار: حمیدالله‌یار؛ دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پریسا گودرزی؛ مدیر صحنه: رضا منوچهری؛ دستیار طراح صحنه: علیرضا اخطاری؛ سرپرست گروه لباس: شیدا زواری؛ دستیار لباس: حنانه نجفی؛ دوخت لباس: سمیه خواسته؛ مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات: ختن تهرانی؛ مشاور رسانه‌ای: فاطمه آبروش.

نمایش «بذار یه کم دیگه بخوابم» از ۱۱ آذرماه، ساعت ۱۸:۱۵ در سالن کاخ هنر اجرا می‌شود.

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