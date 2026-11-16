۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸

جلسه مجمع تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خراسان شمالی برگزار شد

جلسه مجمع تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خراسان شمالی برگزار شد

معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی از برگزاری نشست اعضای هیئت موسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی با هدف سامان‌دهی، تقویت و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود وحید بریمانلو گفت: روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه، موضوع تشکیل مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان و روند اجرایی و مراحل قانونی آن بررسی و حاضران درباره اقدامات لازم برای پیشبرد فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد.

معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: تشکیل تشکل حرفه‌ای با هدف ایجاد انسجام و هم‌افزایی میان فعالان صنایع‌دستی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای هنرمندان و صنعتگران و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثرتر آنان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501920
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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