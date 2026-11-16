به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود وحید بریمانلو گفت: روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه، موضوع تشکیل مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان و روند اجرایی و مراحل قانونی آن بررسی و حاضران درباره اقدامات لازم برای پیشبرد فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای به بحث و گفت‌وگو پرداخته شد.

معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: تشکیل تشکل حرفه‌ای با هدف ایجاد انسجام و هم‌افزایی میان فعالان صنایع‌دستی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای هنرمندان و صنعتگران و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثرتر آنان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه در دستور کار قرار دارد.

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