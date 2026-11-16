۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶

تعامل و همکاری میراث‌فرهنگی و دانشگاه آزاد اردبیل در راستای ترویج صنایع‌دستی/ مرکز رشد دانشگاه آزاد فرصتی برای حمایت از صنعتگران

تعامل و همکاری میراث‌فرهنگی و دانشگاه آزاد اردبیل در راستای ترویج صنایع‌دستی/ مرکز رشد دانشگاه آزاد فرصتی برای حمایت از صنعتگران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: با همکاری دو دستگاه و استفاده از زمینه موجود، مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل می‌تواند به یک مرکز خلاق آفرینش‌های هنری و محل فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل که با حضور رئیس این دانشگاه انجام شد، گفت: با همکاری دو دستگاه و استفاده از زمینه موجود، مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل می‌تواند به یک مرکز خلاق آفرینش‌های هنری و محل فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن تقدیر از فضایی که در این مرکز برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی فراهم شده، افزود: تمامی امکانات و نیروی انسانی مجرب اداره کل آماده همکاری در راستای توسعه فعالیت‌های مشترک است.

او تاکید کرد: فعالیت موثر هنرمندان صنایع‌دستی در این مرکز نیازمند معرفی در سطح جامعه، حمایت، برگزاری نمایشگاه در استان‌های دیگر و بازاریابی است تا بتوانیم شاهد چرخه اقتصادی موفقی برای این حوزه باشیم.

جباری ادامه داد: همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و دانشگاه آزاد در راستای تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین انجام می‌شود و انتظار داریم با پیگیری دو سویه این تفاهم‌نامه در هرسه حوزه شکل عملیاتی به خود بگیرد.

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کد خبر 1405082501921
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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