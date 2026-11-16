به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل که با حضور رئیس این دانشگاه انجام شد، گفت: با همکاری دو دستگاه و استفاده از زمینه موجود، مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل می‌تواند به یک مرکز خلاق آفرینش‌های هنری و محل فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن تقدیر از فضایی که در این مرکز برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی فراهم شده، افزود: تمامی امکانات و نیروی انسانی مجرب اداره کل آماده همکاری در راستای توسعه فعالیت‌های مشترک است.

او تاکید کرد: فعالیت موثر هنرمندان صنایع‌دستی در این مرکز نیازمند معرفی در سطح جامعه، حمایت، برگزاری نمایشگاه در استان‌های دیگر و بازاریابی است تا بتوانیم شاهد چرخه اقتصادی موفقی برای این حوزه باشیم.

جباری ادامه داد: همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و دانشگاه آزاد در راستای تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین انجام می‌شود و انتظار داریم با پیگیری دو سویه این تفاهم‌نامه در هرسه حوزه شکل عملیاتی به خود بگیرد.

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