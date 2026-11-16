به گزارش میراث آریا، نمایشنامه «مجلس قربانی سنمّار» نوشته استاد فقید بهرام بیضایی، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در عمارت روبرو خوانده می‌شود.

مهدی محرمی، سینا ایجادی، الناز شجاعی، سروش کشاورز و پریا یاراحمدی نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

پس از اجرای نمایشنامه‌خوانی، نشست گفتگو با حضور جابر قاسمعلی، فیلمنامه‌نویس و منتقد برگزار می‌شود.

این سی و ششمین اجرای پروژه بیضایی‌خوانی از ابتدا تاکنون است که چهارماه از آغاز آن می‌گذرد؛ پیش از این شش نمایشنامه از آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی شامل غروب در دیاری غریب، آرش، اژدهاک، ضیافت، چهار صندوق و کارنامه‌ی بُندارِ بیدخش در قالب این پروژه به کارگردانی کیوان کثیریان در ۱۵ مکان مستقل فرهنگی-هنری، اجرا شده‌اند.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از: مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، عکس و تصویر: اردوان زینی‌سوق، اسحاق آقایی، تارا کریمایی، علی چاشنی‌گیر، طراح پوستر: فاطمه جمعه‌زاده، ارتباط با رسانه: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند به سایت ایران‌تیک مراجعه کنند.

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