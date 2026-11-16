به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی سپاهی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ویژه ۴۰ نفر از سربازان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، در محل اداره میراث‌فرهنگی زاهدان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای سربازان وظیفه، توسعه آموزش‌های کاربردی صنایع‌دستی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و کارآفرینی پس از پایان خدمت سربازی، پیش از اعزام شرکت‌کنندگان به دوره آموزش مقدماتی اجرا شد.

او خاطرنشان کرد: در جریان این دوره، هنرجویان ضمن آشنایی با اصول و مبانی تخصصی تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، مهارت‌های عملی این رشته را فرا گرفتند و با بهره‌گیری از آموزش‌های ارائه‌شده، موفق به تولید آثار و محصولات باکیفیت شدند.

به گفته سپاهی، در پایان دوره نیز آزمون‌های نظری و عملی از شرکت‌کنندگان به عمل آمد که هنرجویان با کسب نمرات مطلوب موفق به قبولی در آزمون شدند و شرایط لازم برای طی مراحل صدور گواهینامه مهارت برای آنان فراهم شد.

او ادامه داد: استقبال و مشارکت فعال سربازان در این دوره از نکات قابل توجه برنامه آموزشی بود؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌کنندگان با وجود نداشتن تجربه قبلی، در مدت‌زمان کوتاهی توانستند مهارت تراش سنگ را فرا گرفته و محصولات عملی تولید کنند. این تجربه موجب افزایش علاقه‌مندی آنان به این رشته شد و تعدادی از هنرجویان نیز تراش سنگ را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شغلی و حرفه‌ای خود برای دوران پس از خدمت مورد توجه قرار دادند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سربازان پس از دریافت کارت پایان خدمت و در صورت احراز شرایط و ضوابط قانونی، می‌توانند از ظرفیت تسهیلات حمایتی حوزه صنایع‌دستی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و فعالیت حرفه‌ای در رشته تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی بهره‌مند شوند.

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