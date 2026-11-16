حسین خانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: شهرستان کرمانشاه را نمی‌توان تنها با نام طاق‌بستان، بیستون یا جاذبه‌های تاریخی شناخته‌شده آن معرفی کرد. این شهرستان مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، روستایی، کشاورزی و اقتصادی را در خود جای داده است که در کنار یکدیگر می‌توانند تصویری متفاوت از گردشگری غرب کشور ارائه دهند. کرمانشاه، نه یک مقصد تک‌جاذبه‌ای، بلکه پهنه‌ای گردشگری و چندوجهی است که پنج بخش مرکزی، بیلوار، کوزران، ماهیدشت و فیروزآباد، هرکدام بخشی از هویت و جذابیت آن را شکل می‌دهند.

بخش مرکزی؛ شکوه تاریخ و تمدن بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه، نقطه آغاز روایت گردشگری این سرزمین است. طاق‌بستان با نقش‌برجسته‌های ارزشمند ساسانی، بیستون با میراث جهانی و آثار تاریخی کم‌نظیر، بازار تاریخی کرمانشاه، مساجد، خانه‌های تاریخی و جلوه‌های معماری و فرهنگی، این بخش را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های گردشگری تاریخی کشور تبدیل کرده‌اند. با این حال، ظرفیت گردشگری بخش مرکزی صرفاً به بازدید از آثار تاریخی محدود نمی‌شود. خوراک و فرهنگ غذایی کرمانشاه، صنایع‌دستی، موسیقی محلی، آیین‌ها و سبک زندگی مردم، فرصت تبدیل بازدیدهای کوتاه به تجربه‌ای عمیق‌تر و ماندگارتر را فراهم می‌کنند.

بیلوار؛ پیوند طبیعت، تولید و زندگی روستایی بیلوار را باید یکی از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری کشاورزی و روستایی شهرستان دانست. دشت‌ها، باغ‌ها، مزارع، محصولات بومی و فرهنگ تولیدمحور روستاها، بستری مناسب برای توسعه گردشگری تجربه‌محور ایجاد کرده‌اند. بادام و عسل بیلوار، در کنار ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه، قابلیت تبدیل‌شدن به نشان تجاری گردشگری را دارند. برگزاری جشنواره‌های محلی، معرفی زنجیره تولید محصولات بومی، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و طراحی تجربه‌های مرتبط با زندگی روستایی می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و افزایش سهم جوامع محلی از منافع گردشگری کمک کند.

کوزران؛ جلوه‌گاه طبیعت زاگرس و فرهنگ بومی کوزران با چشم‌اندازهای طبیعی، ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگ ریشه‌دار بومی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و روستایی دارد. این منطقه می‌تواند در قالب مسیرهای گردشگری طبیعت، تجربه زندگی روستایی، معرفی خوراک محلی، صنایع‌دستی و فرهنگ عشایری مورد توجه قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد، شناسایی دقیق جاذبه‌ها، مستندسازی میراث ناملموس و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت محیطی است. توسعه گردشگری در کوزران باید بر پایه حفاظت از منابع طبیعی و مشارکت مستقیم مردم محلی شکل بگیرد تا ضمن ایجاد درآمد، هویت فرهنگی و زیست‌بوم منطقه نیز حفظ شود.

ماهیدشت؛ سرزمین دشت‌های حاصلخیز و ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری ماهیدشت با برخورداری از چشم‌اندازهای دشتی، ظرفیت‌های کشاورزی، روستاهای تاریخی و موقعیت ارتباطی خود، قابلیت ایفای نقش در توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی را دارد. پیوند میان گردشگری، تولید محصولات کشاورزی، عرضه مستقیم تولیدات محلی، صنایع‌دستی و خدمات پذیرایی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در این منطقه باشد. ماهیدشت می‌تواند به یکی از ایستگاه‌های مهم مسیرهای گردشگری شهرستان تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر برنامه‌ریزی برای ایجاد توقفگاه‌های گردشگری، بازارچه‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی آن به‌صورت هدفمند دنبال شود.

فیروزآباد؛ ظرفیت پنهان گردشگری طبیعت و میراث روستایی فیروزآباد نیز بخشی از پازل متنوع گردشگری شهرستان کرمانشاه است. طبیعت منطقه، چشم‌اندازهای کوهستانی و روستایی، فرهنگ بومی و ظرفیت‌های مرتبط با زندگی سنتی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و تجربه‌گرا فراهم می‌کنند. شناسایی و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، سامان‌دهی مسیرهای دسترسی، حمایت از سرمایه‌گذاری در خدمات گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی می‌تواند این بخش را از یک پهنه عبوری به مقصدی برای توقف و اقامت گردشگران تبدیل کند.

از پنج پهنه جغرافیایی تا یک مقصد گردشگری یکپارچه نکته اساسی آن است که این پنج بخش نباید به‌صورت جزیره‌هایی مستقل و جدا از یکدیگر معرفی شوند. مزیت واقعی شهرستان کرمانشاه در اتصال این ظرفیت‌ها به شبکه‌ای منسجم از خدمات و محصولات گردشگری نهفته است؛ شبکه‌ای که گردشگر بتواند در آن از میراث تاریخی بخش مرکزی آغاز کند، در بیلوار با فرهنگ تولید و زندگی روستایی آشنا شود، طبیعت و فرهنگ بومی کوزران را تجربه کند، از ظرفیت‌های کشاورزی ماهیدشت بهره ببرد و در فیروزآباد با جلوه‌های دیگری از طبیعت و میراث محلی مواجه شود.

تحقق این رویکرد مستلزم تدوین نقشه راه گردشگری پنج‌وجهی شهرستان، شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌ها، تعریف مسیرهای موضوعی، تکمیل زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت صنایع‌دستی و مشارکتفعال جوامع محلی است. همچنین باید برای هر بخش، محصولات گردشگری مشخص، بازار هدف و برنامه بازاریابی متناسب تعریف شود. در نهایت، آینده گردشگری شهرستان کرمانشاه تنها در افزایش تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه‌های مشهور خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توزیع متوازن منافع گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده به فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی رقم خواهد خورد.

کرمانشاه یک مقصد است؛ مقصدی که از شکوه سنگ‌های تاریخی آغاز می‌شود، از چشم‌انداز زاگرس عبور می‌کند، به رنگ فرهنگ و هنر بومی می‌رسد و با زندگی، تولید و آواهای مردمانش معنا پیدا می‌کند. پنج بخش، پنج جلوه و یک هویت مشترک: کرمانشاه، مقصد پنج‌وجهی گردشگری غرب ایران است.

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