به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی دوشنبه ۲۵ آبان، اظهار کرد: در جلسه پیگیری و بررسی روند پرداخت تسهیلات تکلیف، آخرین وضعیت پرونده‌های معرفی‌ شده برای دریافت تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات، بر ضرورت تسریع در فرآیند بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها تاکید شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: نمایندگان بانک‌های عامل نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌های ارجاع‌شده ارائه کردند و مسائل و چالش‌های موجود در فرآیند تکمیل مدارک، اعتبارسنجی، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او بر ضرورت حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، تولیدی، گردشگری و صنایع‌دستی و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد و خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌های واجد شرایط شد.

در پایان مقرر شد روند بررسی و پرداخت تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال شده و دستگاه‌های مرتبط و بانک‌های عامل، گزارش آخرین وضعیت پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده را در جلسات بعدی ارائه کنند، همچنین بر هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، رفع موانع اداری و بانکی و پیگیری مستمر پرونده‌ها تاکید شد تا منابع تسهیلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد.

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