به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۲۵ آبان ماه با اشاره به اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت مسجد تاریخی هفتشویه، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات مرمت این بنای تاریخی که متعلق به قرن هفتم هجری است، طی دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ارزش تاریخی و معماری این مسجد تاریخی، ادامه داد: بخش‌هایی از بنا ازجمله گنبد خانه اصلی و شبستان‌های آن درگذر زمان تخریب‌شده و محراب نفیس آن با تزئینات ارزشمند گچ‌بری نیز به دلیل قرار گرفتن در معرض نزولات جوی و تابش آفتاب آسیب‌دیده است. به همین منظور، اقدامات حفاظت اضطراری شامل نصب داربست و اجرای پوشش حفاظتی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محراب در حال انجام است و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده، استحکام‌بخشی دیواره‌ها و جداره‌های مسجد نیز در برنامه قرار دارد.

سید العسگری با تأکید بر ضرورت مشارکت محلی در حفاظت از این اثر تاریخی افزود: با توجه به نبود متولی مشخص برای مسجد هفتشویه، از دهیاری روستا درخواست شده است در نگهداری و حراست از این بنا همکاری کند. محراب این مسجد از آثار بسیار فاخر و ارزشمند در مقیاس جهانی است و حفاظت از آن مسئولیتی ضروری به شمار می‌رود.

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