به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری گفت: جشنواره سمنو درق روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با هدف پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهر درق برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: این جشنواره فرصتی برای معرفی سمنوی سنتی درق و انتقال آداب‌ورسوم مرتبط با آن به نسل‌های آینده است و می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی و شناساندن ظرفیت‌های شهرستان گرمه کمک کند.

دیناری ادامه داد: شهر درق از گذشته تا امروز به‌عنوان پایتخت پخت سمنو در کشور شناخته می‌شود. برگزاری برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه برندسازی، بازاریابی و صادرات این محصول باارزش غذایی بالا را فراهم کند.

آیین پخت سمنوپزان درق در خراسان شمالی با شماره ۱۱۱۶ در سال ۱۳۹۴ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/