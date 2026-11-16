امکان خرید اعتباری کالا تا دو برابر یارانه نقدی، از امروز آغاز شد

به گزارش میراث آریا، بر اساس اعلام حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از معیشت مردم، افزایش دسترسی به کالاهای مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری طراحی و اجرا شده است.

این طرح برای آن دسته از خانوارهایی قابل استفاده است که از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه از طریق بازوی رسمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پیام رسانه بله درخواست خود را ثبت کرده باشند.

طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از معیشت مردم، تسهیل دسترسی به کالاهای مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری طراحی و اجرا شده است؛ در این طرح خانوارها امکان دریافت اعتبار خرید تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی مجموع اعضای خانوار را دارند.

استفاده از این اعتبار اختیاری بوده و بازپرداخت آن مطابق ضوابط اجرایی، در دو قسط و از محل یارانه خانوار انجام می‌شود.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم و ۲۸ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند بنابراین ۷۳ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۲۳۶ نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

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