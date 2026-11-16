ثبت ۴ رویداد از شهرستان سرخه در تقویم ملی گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ با تصریح این نکته که ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری، از راهبردهای کلیدی در اسناد توسعه‌ای کشور است، اظهار کرد: در راستای حرفه‌ای‌سازی مدیریت گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث ناملموس، چهار رویداد شاخص از شهرستان سرخه با موفقیت در فهرست رویدادهای گردشگری ملی به ثبت رسیدند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی سرخه با اشاره به اهمیت این دستاورد در شناسایی هویت بومی افزود: در این راستا، آئین‌های سنتی «دسته عزاداری عرب» با شماره ثبت ۱۰۵۱۴۱۰۰۳ و همچنین آئین «دسته عزاداری حسن چو» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۲، در سطح محلی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیدند.

او تصریح کرد: علاوه بر این، دو آیین سنتی «آیین سنتی خیمه‌سوزان» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۶ و «آیین سنتی نخل‌گردانی روز عاشورا» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۵۵ نیز در سطح محلی ثبت شدند که هر دو از ابزارهای مهم حفظ هویت فرهنگی و جذب گردشگران مذهبی و فرهنگی در منطقه محسوب می‌شوند.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت این رویدادها در تقویم ملی، گامی اساسی در راستای ساماندهی مقصد گردشگری سرخه و تبدیل شدن این شهرستان به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی و میراث ناملموس است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایفا کند.

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