به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن ستاری‌فر عصر یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از کتاب «ناگفته‌های شوش» با بیان این‌که شوش فقط یک نام در جغرافیای ایران نیست، بیان کرد: شوش روایت هزاران سال تمدن، فرهنگ، اندیشه، هنر و شکوه تاریخی این سرزمین است.

فرماندار شوش این شهر را آئینه تمام‌نمای تاریخ کهن و پرافتخار ایران زمین دانست و ادامه داد: کتاب ناگفته‌های شوش، خاطرات ۵۰ ساله محمد اکبری دبیر هیأت باستان‌شناسی فعال در شوش، فراتر از یک کتاب، تلاشی ارزشمند برای حفظ حافظه تاریخی و فرهنگی یک شهر است.

او گفت: تاریخ یک سرزمین فقط در کتیبه‌ها، بناها و آثار باستانی آن خلاصه نمی‌شود بلکه بخشی از تاریخ هر سرزمین در خاطرات انسان‌هایی نهفته است که با زندگی، تجربه‌ها، مشاهدات و روایت‌های خود، شاهد تحولات روزگار بوده‌اند.

ستاری‌فر با بیان این‌که ملتی که گذشته خود را بشناسد، بهتر می‌تواند آینده را بسازد، ادامه داد: بی‌تردید ثبت خاطرات و روایت‌های نسل‌های گذشته، فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه‌ها و شناخت بهتر هویت اجتماعی و فرهنگی به نسل‌های آینده است.

او با تجلیل از زحمات محمد اکبری نویسنده کتاب «ناگفته‌های شوش» بیان کرد: حفظ میراث‌فرهنگی فقط محدود به حفاظت از آثار تاریخی نیست بلکه پاسداشت هویت، اصالت و ریشه‌های یک ملت است.

فرماندار شوش با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به تاریخ شفاهی، ثبت خاطرات پیشکسوتان، معرفی مفاخر محلی و پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی شهرستان شوش ادامه داد: علاوه بر تلاش برای حراست از اماکن باستانی و آثار تاریخی، صیانت از هویت، فرهنگ و دانشی که از گذشتگان به ما رسیده برای انتقال به آیندگان مورد تأکید است.

کتاب «ناگفته‌های شوش» خاطرات محمد اکبری از کارکنان باستان شناسی شوش در دوره فعالیت گیرشمن و ژان‌پرو به عنوان باستان‌شناسان معروف فرانسوی فعال در شوش در قالب سه جلد به رشته تحریر در آمده است.

اکبری متولد ۱۳۱۱، نخستین جلد از کتاب خاطرات خود را به سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۶ شروع فعالیت هیأت باستان‌شناسی فرانسوی به سرپرستی گریشمن در شوش اختصاص داده است.

جلد دوم این مجموعه خاطرات نویسنده از سال ۱۳۴۶ آغاز فعالیت ژان پرو به عنوان سرپرست هیات باستان شناسی فرانسوی در شوش تا سال ۱۳۶۱ است و جلد سوم این کتاب نیز از سال ۱۳۶۱ تا دوره بازنشستگی اکبری اختصاص دارد.

کتاب «ناگفته‌های شوش» اثری است که از دل مناسبات ساده یک مکتب‌خانه روستایی آغاز می‌شود و تا پیچیدگی‌های کار در یکی از بزرگترین شهرهای تاریخی جهان امتداد می‌یابد و به این ترتیب، سهم نیروی انسانی بومی را در کشف و حفظ تاریخ باستان یادآوری می‌کند.

آیین نکوداشت محمد اکبری و رونمایی از کتاب خاطرات او با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، محسن ستاری‌فر، فرماندار شهرستان شوش، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر، جمعی از شهروندان شوشی، دانشجویان و استادان دانشگاه، فعالان میراث‌فرهنگی، نویسندگان و پژوهشگران خوزستانی در قلعه باستان‌شناسی شوش برگزار شد.

شوش در شمال خوزستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و آثار ارزشمند و منحصر به فرد تاریخی و مذهبی نظیر حرم دانیال نبی(ع)، آرامگاه دعبل خزاعی شاعر شهیر اهل بیت (ع)، آپادانا، آکروپل، شهر شاهی، شهر پیشه‌وران، کاخ اردشیر دوم، محوطه باستانی و اثر جهانی چغازنبیل در هفت تپه از مقصدهای مهم گردشگری ایران به شمار می‌رود.

این شهر با داشتن یادمان‌های مختلف مناطق عملیاتی هشت سال دفاع‌مقدس، مناطق گردشگری طبیعی چون جنگل و بیشه کرخه و نیز حرم حضرت دانیال نبی(ع) همچنین دو اثر ثبت جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی یکی از مقاصد اصلی مسافران در طول سال است.

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