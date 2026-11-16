۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذرماه، از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه آغاز می‌شود.

به گزارش میراث آریا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، که پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذرماه، مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی ماه از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه آغاز می‌شود. 

پیش فروش بلیت در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود. 

براساس اطلاعیه راه‌آهن، پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501932
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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