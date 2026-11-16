به گزارش میراث آریا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، که پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذرماه، مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی ماه از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

براساس اطلاعیه راه‌آهن، پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

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