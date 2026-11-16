به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری با هدف ارتقای سطح علمی و تخصصی فعالان حوزه گردشگری و فراهم‌سازی زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری استان فارس با اشاره به نیاز صنعت گردشگری و ضرورت تخصصی شدن بخش‌های مختلف این صنعت افزود: با توجه به تنوع فعالیت‌ها و گسترش شاخه‌های مختلف گردشگری، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه گردشگری ایفا کند.

زاهدیان نژاد ادامه داد: موسسات آموزشی گردشگری تحت پوشش این اداره کل برگزار کننده دوره های کوتاه مدت گردشگری می باشند.

او با بیان اینکه آزمون جامع گردشگری سالانه و همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، درباره تعداد شرکت‌کنندگان این دوره گفت: در این آزمون ۸۶ نفر در رشته راهنمایان گردشگری داخلی، ۹۳ نفر در رشته راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تطبیقی)، ۱۵ نفر در رشته راهنمایان طبیعت‌گردی (تطبیقی)، ۶۲ نفر در رشته مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، سه نفر در رشته تربیت ارزیاب طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری در رسته فنی و ساختمانی و ۱۳۲ نفر در رشته مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شرکت خواهند کرد.

معاون گردشگری استان فارس بیان کرد: در مجموع ۳۹۱ نفر در این دوره از آزمون جامع گردشگری حضور خواهند داشت.

زاهدیان نژاد با اشاره به محل برگزاری آزمون تصریح کرد: این آزمون روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد و ناظران وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان میراث فرهنگی استان فارس بر روند برگزاری آن نظارت خواهند داشت.

او درپایان گفت: برگزاری این آزمون در راستای ارتقای دانش تخصصی نیروی انسانی و افزایش کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری انجام خواهد شد و به پذیرفته شدگان گواهینامه پایان دوره آموزشی اعطا خواهد شد.

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