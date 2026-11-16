تعیین تکلیف اسناد مالکیت آشوراده، گامی در مسیر توسعه گردشگری پایدار است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود اسپانلو روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، با اشاره به ضرورت سامان‌دهی وضعیت مالکیت اراضی روستای آشوراده اظهار کرد: سند اراضی ۱۸ هکتاری این روستا به بنیاد مستضعفان تحویل شده است و با انجام مراحل قانونی، زمینه صدور اسناد تفکیکی برای اهالی واجد شرایط فراهم خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر تسریع در روند تعیین تکلیف این اراضی افزود: نقشه تفکیکی محدوده یادشده باید حداکثر ظرف یک هفته تهیه و برای بررسی و طی مراحل قانونی صدور اسناد مالکیت به بنیاد مستضعفان ارسال شود.

او بیان کرد: پس از تهیه و تأیید نقشه تفکیکی از سوی مراجع ذی‌ربط، پرونده متقاضیان واجد شرایط بررسی و اقدامات قانونی لازم برای صدور اسناد مالکیت قطعات از طریق دفترخانه و دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

مشارکت مردم محلی در توسعه گردشگری آشوراده

اسپانلو در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آشوراده، بر ضرورت بهره‌مندی ساکنان بومی از فرصت‌های اقتصادی این منطقه تأکید کرد و گفت: واگذاری قطعات به مردم محلی و فراهم‌سازی بستر راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک گردشگری، می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه فعالیت‌های گردشگری در آشوراده کمک کند.

او افزود: توسعه گردشگری این منطقه باید با محوریت مشارکت جامعه محلی و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود تا ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری آشوراده نیز حفظ شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه واگذاری اراضی نباید زمینه‌ساز ویلاسازی یا ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط شود، تصریح کرد: هرگونه فعالیت عمرانی و اقتصادی در این محدوده باید با هدف توسعه خدمات و فعالیت‌های گردشگری و با رعایت کامل مقررات مربوط انجام شود.

او با اشاره به حساسیت‌های زیست‌محیطی آشوراده خاطرنشان کرد: استفاده از سازه‌های سازگار با طبیعت و رعایت الزامات محیط‌زیستی در اجرای طرح‌های گردشگری ضروری است و توسعه این منطقه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، کمترین آسیب به محیط طبیعی آن وارد شود.

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