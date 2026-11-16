به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان دشتستان با حضور علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر، احمد دشتی فرماندار دشتستان، بخشداران و جمعی از مسئولان شهرستانی تشکیل شد.

علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: تشکیل انجمن‌های میراث‌فرهنگی با هدف جلب مشارکت، همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر اقشار جامعه برای حمایت، احیا، حفاظت، پژوهش و معرفی میراث‌فرهنگی انجام می‌شود.

او آگاهی‌بخشی و ترغیب مردم به حفظ ارزش‌های میراث‌فرهنگی، رعایت قوانین و مقررات مرتبط و پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث‌فرهنگی را از مهم‌ترین اهداف تشکیل این انجمن‌ها عنوان کرد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر با اشاره به وظایف و اختیارات انجمن میراث‌فرهنگی افزود: تهیه و اجرای برنامه‌های جلب مشارکت عمومی و جذب کمک‌های مالی و معنوی مردم در تمامی مراحل شناسایی، ثبت، حفاظت، معرفی، پژوهش و آموزش میراث‌فرهنگی از جمله مأموریت‌های این انجمن است.

ماهینی همچنین همکاری با مراجع ذی‌صلاح برای برخورد با متخلفان از ضوابط و مقررات میراث‌فرهنگی را از دیگر وظایف این مجموعه دانست و تصریح کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، زمینه‌ساز افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و تخریب‌های احتمالی جلوگیری کند.

او با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: همراهی مسئولان شهرستان، تشکل‌های مردمی و مشارکت فعال شهروندان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقدامات حفاظتی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی این شهرستان باشد.

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