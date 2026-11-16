به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمود مادرشاهیان امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تصویب اساسنامه جدید و تطبیق مفاد آن با ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده قرار دارد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران خراسان رضوی ادامه داد: هم‌چنین مجمع عمومی عادی نیز هم‌زمان و در همان روز برگزار می‌شود که دستور کار آن شامل ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، ارائه گزارش بازرس، بررسی و تصویب صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی، بررسی و تصویب بودجه و تصمیم‌گیری درباره سایر موضوعات مالی و اجرایی در چارچوب اختیارات مجمع خواهد بود.

او تصریح کرد: از دیگر محورهای مهم این مجمع، برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان برای دوره جدید فعالیت خواهد بود.

مادرشاهیان گفت: برگزاری این دو مجمع در راستای اجرای الزامات و ضوابط جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سامان‌دهی ساختار تشکیلاتی انجمن حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی انجام می‌شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل داران خراسان رضوی یاد آور شد: خراسان رضوی بیش از ۲۸۰ هتل یک تا پنج ستاره دارد که بالاترین استانداردهای ارائه خدمات کمی و کیفی را دارند.

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