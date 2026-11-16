۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵

سرپرست میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه خبر داد:

فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در شانزدهمین نمایشگاه سراسری کرمانشاه

فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در شانزدهمین نمایشگاه سراسری کرمانشاه

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال فروش محصولات صنایع‌دستی در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه خبر داد و گفت: علاوه بر فروش مستقیم، بازدیدکنندگان ۵۰ میلیارد ریال سفارش ساخت محصولات صنایع‌دستی به هنرمندان ارائه کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با اشاره به استقبال مطلوب مردم از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۲۰۰ صنعتگر از ۳۱ استان کشور و برپایی ۲۵۰ غرفه صنایع‌دستی برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری، عرضه تولیدات و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و خریداران فراهم کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: بر اساس خوداظهاری هنرمندان حاضر در نمایشگاه، مجموع فروش محصولات صنایع‌دستی در طول برگزاری این رویداد به ۱۰۷ میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بازار صنایع‌دستی و استقبال مخاطبان از تولیدات هنری و بومی کشور است.

او با اشاره به ثبت ۵۰ میلیارد ریال سفارش ساخت محصولات صنایع‌دستی از سوی بازدیدکنندگان تصریح کرد: این میزان سفارش در کنار فروش مستقیم محصولات، بیانگر آن است که نمایشگاه علاوه بر ایجاد بازار فروش، زمینه مناسبی برای سفارش‌گیری، توسعه تعاملات اقتصادی و تداوم ارتباط میان هنرمندان و مشتریان فراهم کرده است.

اعظمی با بیان اینکه بیشترین میزان فروش به ترتیب در رشته‌های زیورآلات سنتی، احجام چوبی، بافته‌های داری و غیرداری، سفال و میناکاری و چرم‌دوزی به ثبت رسیده است، گفت: تنوع رشته‌های پرفروش نشان می‌دهد که صنایع‌دستی با تکیه بر خلاقیت، اصالت و کیفیت تولیدات، از ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای داخلی برخوردار است.

او برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و سراسری را از ابزارهای مؤثر در حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: توسعه بازار فروش، معرفی توانمندی صنعتگران استان‌ها، ایجاد فرصت‌های جدید برای بازاریابی و حمایت از تولیدکنندگان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین رویدادهایی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

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کد خبر 1405082501938
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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