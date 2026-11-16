به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با اشاره به استقبال مطلوب مردم از شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۲۰۰ صنعتگر از ۳۱ استان کشور و برپایی ۲۵۰ غرفه صنایع‌دستی برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری، عرضه تولیدات و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و خریداران فراهم کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: بر اساس خوداظهاری هنرمندان حاضر در نمایشگاه، مجموع فروش محصولات صنایع‌دستی در طول برگزاری این رویداد به ۱۰۷ میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بازار صنایع‌دستی و استقبال مخاطبان از تولیدات هنری و بومی کشور است.

او با اشاره به ثبت ۵۰ میلیارد ریال سفارش ساخت محصولات صنایع‌دستی از سوی بازدیدکنندگان تصریح کرد: این میزان سفارش در کنار فروش مستقیم محصولات، بیانگر آن است که نمایشگاه علاوه بر ایجاد بازار فروش، زمینه مناسبی برای سفارش‌گیری، توسعه تعاملات اقتصادی و تداوم ارتباط میان هنرمندان و مشتریان فراهم کرده است.

اعظمی با بیان اینکه بیشترین میزان فروش به ترتیب در رشته‌های زیورآلات سنتی، احجام چوبی، بافته‌های داری و غیرداری، سفال و میناکاری و چرم‌دوزی به ثبت رسیده است، گفت: تنوع رشته‌های پرفروش نشان می‌دهد که صنایع‌دستی با تکیه بر خلاقیت، اصالت و کیفیت تولیدات، از ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای داخلی برخوردار است.

او برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و سراسری را از ابزارهای مؤثر در حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: توسعه بازار فروش، معرفی توانمندی صنعتگران استان‌ها، ایجاد فرصت‌های جدید برای بازاریابی و حمایت از تولیدکنندگان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین رویدادهایی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

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