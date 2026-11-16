به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین جابری‌انصاری، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، در چهل‌وششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای این شورا در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از الگوهای کارآمد در نظام تصمیم‌سازی و مدیریت کشور، تشکیل شورای راهبردی این وزارتخانه را تجربه‌ای ارزشمند و قابل توسعه در سایر دستگاه‌ها ارزیابی کرد.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تعدد جلسات یکی از آسیب‌های رایج در ساختارهای مدیریتی است، اظهار کرد: یکی از آفت‌های مدیریت، برگزاری جلسات متعدد و پراکنده است، در حالی که تشکیل شورای راهبردی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توانسته است با تجمیع موضوعات و ظرفیت‌های کارشناسی، زمینه کاهش جلسات مختلف و تمرکز بیشتر بر مباحث راهبردی را فراهم کند.

جابری‌انصاری با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی چنین سازوکارهایی در نظام مدیریتی کشور افزود: تجربه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، الگویی ارزشمند برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، هم‌افزایی میان دیدگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت‌های مدیریتی است و می‌تواند در سایر مجموعه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه با تشریح شرایط حساس و مقطع تاریخی پیش‌روی کشور، بر ضرورت شناخت دقیق تحولات و مسائل ملی تاکید کرد و گفت: ایران در شرایطی حساس و تاریخی قرار دارد و مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌ها پیش‌روی کشور است که باید با دقت و نگاه جامع مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرعامل ایرنا با اشاره به اهمیت استقلال و تاب‌آوری ملی در مواجهه با فشارها و بحران‌های بین‌المللی تصریح کرد: ایران توانسته است استقلال خود را در برابر تهاجم کشورهای بیگانه حفظ کند و در بزنگاه‌های تاریخی، از جمله در مواجهه با آمریکا و اسرائیل، ایستادگی و مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهد، شرایطی که در آن برخی کشورها از توان مقابله و مواجهه برخوردار نبوده‌اند.

جابری‌انصاری ادامه داد: با وجود مشکلات و چالش‌های متعدد، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ‌ها و بحران‌ها از ظرفیت تاب‌آوری برخوردار بوده و در دو جنگ طی یک سال گذشته نیز عملکردی سرافرازانه داشته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت گسترش تعاملات رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های ملی برای بازنمایی توانمندی‌های ایران، به همکاری‌های پیش‌بینی‌شده میان وزارت میراث‌فرهنگی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: در این زمینه جلساتی برگزار شده و بر اساس جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، تقویت همکاری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با خبرگزاری ایرنا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تولید محتوا و شکل‌دهی به روایت‌های اثرگذار درباره ایران را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک دو مجموعه برشمرد و افزود: «روایت ایران» می‌تواند یکی از محورهای اصلی همکاری وزارت میراث‌فرهنگی و خبرگزاری ایرنا باشد. ظرفیت‌های گسترده‌ای در کشور وجود دارد که باید به شکلی مؤثر، مستند و متناسب با اهمیت و جایگاه تمدنی ایران به افکار عمومی معرفی شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی و محتوایی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: خبرگزاری ایرنا در این مسیر از ظرفیت‌های موجود در کشور و توانمندی‌های وزارت میراث‌فرهنگی بهره خواهد گرفت تا زمینه تولید و انتشار محتوای مؤثر درباره ایران و داشته‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی آن فراهم شود.

جابری‌انصاری همچنین از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و خبرگزاری ایرنا در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه با هدف سامان‌دهی و تقویت همکاری‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل و توسعه تولید محتوای مشترک میان دو مجموعه تشکیل خواهد شد.

او در ادامه با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، یادآور شد: همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی به حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری محدود نمی‌شود و صنایع‌دستی نیز برای خبرگزاری ایرنا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این حوزه نیز تولید محتوا و روایت‌های شنیدنی و دیدنی انجام شده و این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای همچنان وجود دارد.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در پایان، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای معرفی جامع‌تر ایران تاکید کرد.

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