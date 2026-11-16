به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان باهدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، از تصویب و بررسی ۵ پرونده مهم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری و توسعه اراضی است. این طرح‌ها که در شهرستان‌های ماهنشان، خدابنده، زنجان و طارم اجرایی می‌شود، گامی کلیدی در مسیر شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری استان محسوب می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری با تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، همواره در اولویت‌های اصلی استان قرار داشته است.

او گفت: چهارمین کمیته فنی و اعتباری با بررسی دقیق پرونده‌های ارائه‌ شده، موفق به بررسی و تصویب پنج پرونده مهم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شد.

موسوی افزود: این پرونده‌های تصویب شده شامل پروژه‌های شهرستان ماهنشان: طرح توسعه‌ای شهر دندی؛ شهرستان خدابنده: طرح توسعه‌ای شهر کرسف؛ شهرستان زنجان: پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری؛ شهرستان طارم: بررسی و تصویب یک پرونده استراتژیک در زمینه توسعه اراضی گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: تمرکز بر رشد و شکوفایی استان از طریق بخش گردشگری، یکی از اولویت‌دارترین پروژه‌های اجرایی در برنامه توسعه استان است و این سرمایه‌گذاری‌ها نقشی مستقیم در ارتقای سطح معیشت و جذب سرمایه به استان ایفا خواهند کرد.

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