به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور حدود ۲۰۰ هنرمند و صنعتگر از ۳۱ استان کشور و برپایی ۲۵۰ غرفه صنایع‌دستی برگزار شد که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تنوع هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ایران فراهم کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: در ارزیابی غرفه‌های این دوره از نمایشگاه، پنج غرفه در بخش‌های مختلف به‌عنوان غرفه‌های برتر انتخاب شدند که نشان‌دهنده کیفیت آثار، خلاقیت هنرمندان و توجه به معیارهای حرفه‌ای در ارائه و عرضه محصولات صنایع‌دستی است.

او تصریح کرد: در بخش اجرای زنده یا ورک‌شاپ، غرفه‌های قلم‌زنی و نمدمالی استان کرمانشاه و غرفه همجوشی شیشه استان آذربایجان شرقی موفق به کسب عنوان غرفه برتر شدند.

کوگانی ادامه داد: همچنین در بخش چیدمان غرفه، غرفه احجام چوبی استان آذربایجان شرقی و در بخش اخلاق حرفه‌ای، غرفه احجام چوبی استان مازندران به‌عنوان غرفه‌های برتر انتخاب شدند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌دستی تصریح کرد: چنین رویدادهایی علاوه بر فراهم کردن زمینه تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان استان‌های مختلف، نقش مهمی در معرفی هنرهای بومی، ارتقای کیفیت عرضه محصولات، ایجاد فرصت‌های تجاری و حمایت از اشتغال هنرمندان و صنعتگران دارد.

کوگانی در پایان تأکید کرد: معرفی و تجلیل از غرفه‌های برتر می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سازنده میان هنرمندان و فعالان این حوزه باشد و به ارتقای جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی کشور کمک کند.

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