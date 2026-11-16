به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز ۲۴ آبان ماه و در حاشیه نشست با اعضای فراکسیون و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: این نشست با محوریت شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان و نمایشگاه هم‌زمان صنایع‌دستی برگزار شد و موضوعاتی همچون نحوه مشارکت استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی در نمایشگاه، ارتقای ظرفیت‌های گردشگری، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تدوین راهکارهای حمایتی از فعالان این صنعت موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ادامه داد: امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری از طریق بورس، فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در اجرای طرح‌های بزرگ و همچنین تشکیل بورس خدمات گردشگری ایران ازجمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که می‌تواند در صورت تحقق، مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای گردشگری ایجاد کند.

کرم‌زاده با اشاره به‌ضرورت استفاده از الگوهای نوین اقتصادی در صنعت گردشگری افزود: مدیریت شناور و متناسب قیمت خدمات اقامتی در دوره‌های اوج و رکود سفر، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری ظرفیت هتل‌ها، زمینه رقابت‌پذیری بیشتر تأسیسات گردشگری و جذب گردشگران را فراهم کند.

او همچنین از پیش‌بینی برگزاری پنل‌های تخصصی با محوریت موضوعات راهبردی صنعت گردشگری در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان خبر داد و تصریح کرد: نقش هوش مصنوعی در آینده گردشگری، تحولات احتمالی مشاغل و رشته‌های تخصصی این صنعت، تولید محتوای گردشگری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شیوه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و نقش بیمه در حمایت از سرمایه‌گذاران ازجمله محورهای این پنل‌ها خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی در این رویداد گفت: مقرر شد محوریت برگزاری پنل‌های تخصصی، آموزشی و سرمایه‌گذاری به خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود تا نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، به فرصتی برای انتقال تجربه، ارتقای دانش تخصصی و ایجاد ارتباطات مؤثر اقتصادی میان فعالان گردشگری تبدیل شود.

کرم‌زاده با اشاره به اهمیت بررسی پیامدهای جنگ بر صنعت گردشگری ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، تدوین طرحی از سوی بخش خصوصی و پیگیری آن از مسیر مجلس شورای اسلامی و دولت برای شناسایی و اصلاح قوانین و مقرراتی است که فعالان گردشگری در مسیر فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای خود با آن مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه توجه بیشتر نهادهای تصمیم‌گیر به مسائل و مطالبات این صنعت را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خوراک و صنایع‌دستی در توسعه اقتصاد گردشگری اصفهان تصریح کرد: تقویت صنعت غذا به‌عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری، معرفی فرهنگ‌ها و سنت‌های غذایی، ساماندهی عرضه سوغات محلی با توجه به الزامات بهداشتی و نحوه حضور عشایر در نمایشگاه از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: دعوت از مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، مهمانان خارجی و فعالان صنعت گردشگری برای حضور در نمایشگاه و همچنین تقویت همکاری میان استان‌های هم‌جوار در قالب ظرفیت‌هایی همچون مثلث طلایی گردشگری، ازجمله برنامه‌هایی است که باهدف توسعه تعاملات و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری دنبال می‌شود.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت رویدادمحور شدن نمایشگاه گردشگری اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۴۷ رویداد در استان اصفهان به ثبت رسیده است که باید با پشتیبانی و مشارکت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه برگزاری و توسعه آن‌ها در سطح استان و سایر مناطق کشور فراهم شود؛ چراکه تقویت جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری در طول سال می‌تواند به افزایش جذابیت مقاصد و توزیع سفر کمک کند.

او هدف از مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را تبدیل نمایشگاه به رویدادی کاربردی، دستاوردمحور و هدف‌محور دانست و تاکید کرد: تلاش داریم این رویداد به فضایی برای معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف، توسعه ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های واقعی کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی تبدیل شود.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان و نمایشگاه هم‌زمان صنایع‌دستی استان از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه برگزار می‌شود.

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