به گزارش میراث آریا، هفتمین شماره ماهنامه «جهان‌نما» در راستای معرفی فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و حفاظتی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، به‌صورت الکترونیکی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در بخش یادداشت‌های ترویجی، مطالبی با موضوع «حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران در سایه تهدیدات منطقه‌ای؛ ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاست‌گذاری» به قلم شهرود امیرانتخابی و «گردشگری میراث‌فرهنگی و تجربه اصیل» به قلم مجید مختاری ارائه شده است. همچنین یادداشت‌های تخصصی این شماره به موضوعاتی همچون زری‌بافی ایران و بررسی امکان استفاده از پرتو گاما برای رفع آلودگی قارچی نقاشی‌های رنگ‌روغن تاریخی می‌پردازد.

در بخش «هر موزه یک اثر از مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران»، سبک کاری و زندگی‌نامه اندی وارهول، سرویس چای‌خوری کارخانه هرند مجارستان و مجسمه سر بودیستوه از هنر گندارا معرفی شده‌اند.

بولتن خبری این شماره نیز به بازتاب فعالیت‌های مجموعه، از جمله بازدید قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از کاخ صاحبقرانیه، پیگیری گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی و روند مرمت این کاخ، افتتاح مرکز پایش و کنترل تصویری مجموعه، اجرای طرح مقابله یکپارچه با آفات موزه‌ای، تقدیر از مدیر مجموعه نیاوران در آیین تجلیل از فعالان گردشگری شمیران و تداوم عملیات مرمت و بهسازی در کاخ‌موزه‌های مجموعه اختصاص دارد.

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