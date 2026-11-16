۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸

کاشت نهال سرو در موزه فرش ایران/ نمادی از پیوند میراث فرهنگی و طبیعت

کاشت نهال سرو در موزه فرش ایران/ نمادی از پیوند میراث فرهنگی و طبیعت

بخشی از پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال با کاشت نهال سرو و نصب پلاک یادگاری در موزه فرش ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین کاشت نهال سرو در چارچوب پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال، روز ۲۵ آبان‌ماه با حضور علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، حسین اله‌بداشتی معاون توسعه، سرهنگ دوم سعید نجفعلی فرمانده یگان حفاظت و محمدجواد اینانلو رئیس موزه فرش ایران، به همت سازمان بسیج ادارات و کارکنان در فضای سبز این موزه برگزار شد.

علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران در این مراسم با اشاره به جایگاه درخت در هنر و فرهنگ ایرانی گفت: درخت از نمادهای ریشه‌دار در نقوش فرش ایرانی است و در این میان، سرو جایگاهی ویژه دارد؛ درختی که ممکن است در زمین به دلایل مختلف خشک شود، اما هنگامی که نقش آن در تار و پود فرش ایرانی جان می‌گیرد، به نمادی ماندگار و جاودانه تبدیل می‌شود.

او با اشاره به تناسب برگزاری این پویش با فضای فرهنگی موزه فرش افزود: برگزاری این برنامه در موزه فرش، انتخابی معنادار و مبارک است؛ چراکه هویت ایرانی ما در فرش بافته شده و این هویت از جنس زندگی، پویایی و ماندگاری است. کاشت نهال نیز در امتداد همین نگاه، اقدامی برای پاسداشت زندگی، طبیعت و انتقال میراثی ارزشمند به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

در ادامه مراسم محمدجواد اینانلو رئیس موزه فرش ایران نیز با تأکید بر جایگاه سرو در هنر و فرهنگ ایرانی اظهار کرد: سرو نماد استقامت، پایداری و مقاومت در هنر ایرانی است و همواره یادآور این حقیقت است که ریشه در خاک این سرزمین داریم و برای حفظ آن نباید سر خم کنیم.

او با ابراز خرسندی از انتخاب موزه فرش ایران برای کاشت نهال سرو بیان کرد: موزه فرش به‌عنوان خانه یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های هنر و هویت ایرانی، مکان شایسته‌ای برای کاشت این درخت نمادین است؛ درختی که در کنار حضور ماندگار خود در نقوش فرش ایرانی، پیام‌آور پایداری و سربلندی این سرزمین است.

در پایان این مراسم، نهال سرو در فضای سبز موزه فرش ایران کاشته شد و پلاک یادگاری این پویش نیز نصب شد تا این اقدام نمادین، یادآور پیوند میان پاسداشت میراث فرهنگی، حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت نسل امروز در قبال آینده این سرزمین باشد.

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کد خبر 1405082501944
مریم خدابنده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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