کاشت نهال سرو در موزه فرش ایران/ نمادی از پیوند میراث فرهنگی و طبیعت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین کاشت نهال سرو در چارچوب پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال، روز ۲۵ آبان‌ماه با حضور علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، حسین اله‌بداشتی معاون توسعه، سرهنگ دوم سعید نجفعلی فرمانده یگان حفاظت و محمدجواد اینانلو رئیس موزه فرش ایران، به همت سازمان بسیج ادارات و کارکنان در فضای سبز این موزه برگزار شد.

علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران در این مراسم با اشاره به جایگاه درخت در هنر و فرهنگ ایرانی گفت: درخت از نمادهای ریشه‌دار در نقوش فرش ایرانی است و در این میان، سرو جایگاهی ویژه دارد؛ درختی که ممکن است در زمین به دلایل مختلف خشک شود، اما هنگامی که نقش آن در تار و پود فرش ایرانی جان می‌گیرد، به نمادی ماندگار و جاودانه تبدیل می‌شود.

او با اشاره به تناسب برگزاری این پویش با فضای فرهنگی موزه فرش افزود: برگزاری این برنامه در موزه فرش، انتخابی معنادار و مبارک است؛ چراکه هویت ایرانی ما در فرش بافته شده و این هویت از جنس زندگی، پویایی و ماندگاری است. کاشت نهال نیز در امتداد همین نگاه، اقدامی برای پاسداشت زندگی، طبیعت و انتقال میراثی ارزشمند به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

در ادامه مراسم محمدجواد اینانلو رئیس موزه فرش ایران نیز با تأکید بر جایگاه سرو در هنر و فرهنگ ایرانی اظهار کرد: سرو نماد استقامت، پایداری و مقاومت در هنر ایرانی است و همواره یادآور این حقیقت است که ریشه در خاک این سرزمین داریم و برای حفظ آن نباید سر خم کنیم.

او با ابراز خرسندی از انتخاب موزه فرش ایران برای کاشت نهال سرو بیان کرد: موزه فرش به‌عنوان خانه یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های هنر و هویت ایرانی، مکان شایسته‌ای برای کاشت این درخت نمادین است؛ درختی که در کنار حضور ماندگار خود در نقوش فرش ایرانی، پیام‌آور پایداری و سربلندی این سرزمین است.

در پایان این مراسم، نهال سرو در فضای سبز موزه فرش ایران کاشته شد و پلاک یادگاری این پویش نیز نصب شد تا این اقدام نمادین، یادآور پیوند میان پاسداشت میراث فرهنگی، حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت نسل امروز در قبال آینده این سرزمین باشد.

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