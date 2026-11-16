برگزاری دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ خراسان جنوبی با تأکید بر پیوند فرهنگ و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ، با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته اظهار کرد: کمیته اقتصاد فرهنگ با هدف ایجاد اتاق فکری تخصصی برای ارائه راهکار به شورای فرهنگ عمومی استان، در زمینه ارتقای بهره‌وری فرهنگی، سیاست‌گذاری و تسهیلگری در موضوعات اقتصادی متأثر از فرهنگ فعالیت می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ استان، با تأکید بر ضرورت توجه به پیوند میان فرهنگ و اقتصاد افزود: امروز به این باور رسیده‌ایم که بدون توجه به مؤلفه‌های فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی در حد شعار باقی می‌مانند و تصمیمات و پیشنهادهای این کمیته می‌تواند به پررنگ‌تر شدن نقش فرهنگ در مسیر توسعه اقتصادی استان کمک کند.

او اقتصادی‌سازی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این کمیته دانست و گفت: این موضوع در شیوه‌نامه‌های اجرایی و شرح وظایف کمیته مورد تأکید قرار گرفته و اگرچه اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است، اما توسعه و گسترش این فعالیت‌ها همچنان ضروری است.

برآبادی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از اصالت فرهنگی در فرآیند بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی به تولید ثروت و افزایش بهره‌وری نباید به آسیب دیدن ماهیت و اصالت کالاهای فرهنگی منجر شود. نباید اجازه دهیم مباحث اقتصادی بر ارزش‌های فرهنگی غلبه کند یا فرهنگ به کالایی صرفاً تجاری تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ استان، خاطرنشان کرد: در کنار بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی، حفظ هویت، اصالت و فرهنگ بومی استان باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا توسعه اقتصادی در تعامل با فرهنگ و در راستای تقویت آن محقق شود.

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