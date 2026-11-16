۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

برگزاری دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ خراسان جنوبی با تأکید بر پیوند فرهنگ و توسعه اقتصادی

برگزاری دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ خراسان جنوبی با تأکید بر پیوند فرهنگ و توسعه اقتصادی

دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ ذیل شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی، با حضور اعضای این کمیته در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دومین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ، با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته اظهار کرد: کمیته اقتصاد فرهنگ با هدف ایجاد اتاق فکری تخصصی برای ارائه راهکار به شورای فرهنگ عمومی استان، در زمینه ارتقای بهره‌وری فرهنگی، سیاست‌گذاری و تسهیلگری در موضوعات اقتصادی متأثر از فرهنگ فعالیت می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ استان، با تأکید بر ضرورت توجه به پیوند میان فرهنگ و اقتصاد افزود: امروز به این باور رسیده‌ایم که بدون توجه به مؤلفه‌های فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی در حد شعار باقی می‌مانند و تصمیمات و پیشنهادهای این کمیته می‌تواند به پررنگ‌تر شدن نقش فرهنگ در مسیر توسعه اقتصادی استان کمک کند.

او اقتصادی‌سازی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این کمیته دانست و گفت: این موضوع در شیوه‌نامه‌های اجرایی و شرح وظایف کمیته مورد تأکید قرار گرفته و اگرچه اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است، اما توسعه و گسترش این فعالیت‌ها همچنان ضروری است.

برآبادی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از اصالت فرهنگی در فرآیند بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی به تولید ثروت و افزایش بهره‌وری نباید به آسیب دیدن ماهیت و اصالت کالاهای فرهنگی منجر شود. نباید اجازه دهیم مباحث اقتصادی بر ارزش‌های فرهنگی غلبه کند یا فرهنگ به کالایی صرفاً تجاری تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ استان، خاطرنشان کرد: در کنار بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی، حفظ هویت، اصالت و فرهنگ بومی استان باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا توسعه اقتصادی در تعامل با فرهنگ و در راستای تقویت آن محقق شود.

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کد خبر 1405082501945
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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