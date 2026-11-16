حسن ناظر داور جوایز بفتا اسکاتلند ۲۰۲۶ شد

به گزارش میراث آریا، حسن ناظر در مراسم بفتا اسکاتلند ۲۰۲۶ که شامگاه یکشنبه ۱۵ نوامبر در گلاسگو برگزار شد، داوری بخش بهترین بازیگر زن سینما را برعهده داشت.

ناظر پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ برای فیلم سینمایی «برنده‌ها» جایزه بهترین فیلم بلند بفتا اسکاتلند را دریافت کرده بود. این فیلم همچنین به‌عنوان نماینده رسمی بریتانیا برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار معرفی شد.

حضور این فیلم‌ساز در جایگاه داور بفتا اسکاتلند، پس از دریافت جایزه از این رویداد، بار دیگر جایگاه حرفه‌ای او را در سینمای بریتانیا و عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد.

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