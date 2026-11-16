به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان اردبیل به عنوان یکی از تشکل‌های فعال حوزه گردشگری استان با حضور اعضای انجمن و نماینده اداره کل برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در این مجمع، موضوعات مختلف مرتبط با ساختار و فعالیت‌های انجمن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بررسی و تایید اساسنامه انجمن بر اساس الگوی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد.

او با اشاره به اینکه این مجمع در راستای ساماندهی فعالیت‌های تشکل حرفه‌ای راهنمایان و ارتقای تعامل و مشارکت اعضا برگزار شد، تاکید کرد: برگزاری انتخابات بازرس انجمن، تعیین میزان حق ورودی و حق عضویت اعضا و همچنین ارائه و بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله انجمن از دیگر اهداف و برنامه‌های برگزاری این مجمع بود.

در انتخابات بازرس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان اردبیل که با مشارکت اکثریت اعضا برگزار شد، داور فلاحی به عنوان بازرس و وحید عظیمی به عنوان عضو علی‌البدل بازرسی انتخاب شدند.

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